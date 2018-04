Un total de 2,6 millones de euros para la playa isleña

La playa de Camposoto y la Punta del Boquerón recibirán 2,6 millones de los 20 que el gobierno central empleará en la regeneración del litoral gaditano. El dato oficial de la cantidad concreta que se destinará a San Fernando para paliar los devastadores efectos del temporal se conoció ayer a través del PP isleño. Su portavoz y candidato a la Alcaldía, José Loaiza, fue el encargado de anunciarlo al tiempo que aclaró que la actuación no se ceñirá en exclusiva al aporte de arena y a la regeneración del sistema dunar, -"que es la única competencia del Estado", según Loaiza- sino que también se intervendrá en el acondicionamiento de los accesos.

El portavoz del PP isleño arremetió contra el gobierno municipal por las declaraciones que días atrás realizó el primer teniente de alcaldesa y delegado de Desarrollo Sostenible, Fran Romero, que tildó de "decepcionante" la actitud de Costas por su falta de definición. En este sentido, Loaiza ha lamentado que el ejecutivo se dedique "a confrontar" cuando -dice- "ni siquiera ha sido capaz de hacer lo que les toca en el ámbito de su competencia".

Por otro lado, el responsable de Desarrollo Sostenible anunció ayer que desde el gobierno municipal se solicitará una reunión con la Subdelegación del Gobierno para aclarar las dudas que existen al respecto. Porque, efectivamente, el ejecutivo no tiene nada claro que a pesar del anuncio realizado esta intervención vaya a llegar a tiempo para la temporada. "Somos cautos y realistas con los tiempos. Desde la Subdelegación del Gobierno se ha asegurado que las playas de la provincia estarán listas a tiempo para la próxima temporada de baño, pero vemos complicado que así sea si no se inician las obras de manera casi inmediata y si antes no se aporta información y detalles sobre las actuaciones que se van a ejecutar en nuestra playa", insistió. De hecho, al gobierno local ni siquiera se le ha notificado la cuantía concreta que se destinará a La Isla aunque ayer se conociera el dato a través del PP. De ahí que al próximo pleno se lleve una modificación de crédito de más de 200.000 euros para acometer una puesta a punto 'de mínimos' en la playa isleña de cara a la temporada.