La suerte se para en Luis Milena

Sergio Oneto cree en la suerte. Y no solo porque sea el negocio que le da de comer sino porque la fortuna se ha fijado especialmente en la modesta administración de lotería que tiene en la calle Luis Milena y que lleva junto a su padre, Manolo. Porque solo la suerte explica que en menos de una semana hayan podido dar tres suculentos premios que prácticamente les han convertido en los héroes del barrio: uno de segunda categoría en el sorteo del Gordo de la Primitiva -134.153 euros que fueron a parar a manos de un vecino- y, a los pocos días, doblete en la Lotería Nacional con el primer y el segundo premio del sorteo que se celebró el pasado sábado.

"Es la suerte. Simplemente, son cosas que pasan así", afirma Sergio, que además señala lo insólito que resulta que una misma administración de lotería haya vendido el mismo día el primer y el segundo premio de la Lotería Nacional. "Es la primera vez que me entero de algo así. Hasta ahora jamás había escuchado que se hubiese dado esa coincidencia", cuenta. "Puedes vender mucho y no dar ni un solo premio. No tiene nada que ver. Es la suerte...", advierte.

Del primer premio del último sorteo de la Lotería Nacional -el número 80.361- vendieron un décimo completo. En total, 600.000 euros, a 60.000 por número. "Hasta ayer (el martes) no apareció una de las personas a las que le había tocado. Ni siquiera lo sabía todavía", afirma. Se dio cuenta al comprobar el cupón. Del segundo premio solo vendió una participación, 12.000 euros. "Fue de máquina", precisa.

Desde luego, la administración de lotería número 4 de San Fernando puede presumir de buena fortuna. En las paredes del local se exhiben con orgullo todos sus trofeos, los premios que ha dado a lo largo de los 30 años que lleva abierta. Y no son pocos, precisamente. Entre ellos figuran los dos últimos sorteos de Navidad, en los que vendieron -tanto en 2016 como 2015- un décimo de un cuarto premio que dejó una pizca de esa suerte que el 22 de diciembre se reparte por toda España. "Y ya me estaban diciendo los clientes que hacía mucho tiempo que no daba nada", bromea Sergio Oneto.

Como era de esperar, la noticia de los tres premios consecutivos se ha extendido rápidamente por todo el barrio -y también por toda La Isla- y ha tenido su efecto. A esta administración de lotería cercana a Las Palmeras no dejan de llegar clientes. "Siempre se notan los premios. Animan a la gente", advierte el encargado. "Aquí, en realidad, no solo compra gente del barrio. Viene gente de todas partes. Hay clientes que vienen expresamente de la otra punta de San Fernando", explica. Como Sergio, creen en la suerte. Y confían en que la racha que se ha fijado en la calle Luis Milena -y que tantas alegrías viene dando en La Isla últimamente- continúe un poco más.