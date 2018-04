El sendero de la Punta reabre tras mes y medio cerrado por el temporal

El sendero de la Punta del Boquerón -uno de los más transitados del Parque Natural de la Bahía de Cádiz y uno de los más atractivos al tener como destino un enclave catalogado como Monumento Natural desde el año 2003- ha reabierto al público esta semana -lo hizo el jueves- tras más de mes y medio cerrado a causa de los importantes destrozos ocasionados por la borrasca Emma en marzo.

Esta zona del litoral isleño se vio especialmente castigada por el temporal, que además se cebó con la playa natural de Camposoto, que incluso vio alterado su perfil habitual ante el desplazamiento de la arena y la pérdida del cordón dunar. El sendero de la Punta del Boquerón, de la misma forma, también sufrió en primera línea el impacto de la borrasca. Hubo importantes daños y alteraciones físicas. Así que desde Parque Natural, al no reunir las garantías mínimas de accesibilidad, se optó por cerrarlo a las visitas mientras se ejecutaba su puesta a punto, que no se ha completado hasta ahora.

El acceso debe hacerse desde el comienzo de la playa al estar cerrada la carretera

Claro que hasta la Punta del Boquerón -explica el director del Parque, Antonio Gómez- sí se ha podido llegar durante estas semanas al no estar imposibilitado físicamente el acceso. Aunque para ello era necesario sortear no pocos obstáculos y existía el peligro de quedarse aislado si subía la marea. "De ahí que desde el Parque Natural optaramos por no ofertar el sendero durante este tiempo al no darse esa accesibilidad mínima que tiene que tener cualquier ruta por el Parque Natural".

Básicamente, explica, la borrasca Emma rompió la continuidad de las pasarelas que forman parte de este trayecto de 2,5 kilómetros de longitud, lo que -bien por el aterramiento de la arena o por la rotura de las maderas- obligó al cierre temporal de este equipamiento. De hecho, un panorama similar se ha podido ver en estas semanas en las pistas de la playa de Camposoto: pasarelas destrozadas, puentes rotos, infraestructuras arrasadas...

En la puesta a punto del sendero de la Punta se han invertido aproximadamente unos 7.000 euros. Los trabajos, que han durado aproximadamente un mes, han consistido fundamentalmente en la limpieza de arena y residuos que temporal había depositado sobre las pasarelas haciendo inaccesible el camino en varios puntos, en la reposición de tablas y barandillas rotas y en la unión de las tarimas que habían sido desplazadas a causa de la fuerza de la borrasca. También se han llevado a cabo trabajos de consolidación de estructuras inestables y de señalización de zonas de posible pérdida. La faena se ha rematado con la limpieza de los residuos acumulados a lo largo del entorno.

En esta intervención se ha aprovechado también para desmontar un mirador cuya estructura se había visto especialmente dañada por el temporal.

Eso sí, el acceso al sendero debe hacerse ahora mismo a pie desde el inicio de la playa de Camposoto -la entrada habilitada en la primera pista- ya que las obras que se llevan a cabo mantienen cortada y cerrada al tráfico rodado la carretera por motivos de seguridad. Se trabaja, caber recordar, en la construcción de un sendero peatonal y ciclista a lo largo del caño que bordea toda la playa, una actuación que también se ha visto condicionada por los efectos del temporal y que se relaciona con el ambicioso proyecto de remodelación de los accesos que el Ayuntamiento, con la colaboración de la Junta, planea llevar a cabo desde comienzos del mandato para dar un importante salto cualitativo a una playa que ahora -debido al temporal- no está en sus mejores momentos.

No ha sido la primera vez que el sendero de la Punta del Boquerón ha tenido que cerrarse al público, si bien es cierto que en rara ocasión lo ha hecho durante tanto tiempo: más de mes y medio.

Hay que recordar que este sendero es uno de los principales de la red del Parque Natural y discurre por hábitats prioritarios como los sistemas dunares, las lagunas litorales o las marismas. Permite también disfrutar de vistas privilegiadas del poblado y del castillo de Sancti Petri. Todo ello hizo que fuera reconocido hace década y media como Monumento Natural. Está considerado también como uno de los 15 mejores senderos para hacer en familia por revistas especializadas.