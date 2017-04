Una semana 'hotelera' buena

El sector hotelero de la ciudad en la Semana Santa siempre ofrece buenos datos, mejores o más flojitos en función de cómo se presente el tiempo en las jornadas de puente; siempre excelentes gracias a la celebración del Minibasket, la competición deportiva en la que participan 19 comunidades autónomas con sus equipos masculinos y femeninos alevines que arrastra a buena parte de la familia. Este año no ha sido una excepción, y desde las administraciones y los distintos sectores económicos -hoteleros y hosteleros- se luchará por ello para que vuelva otro año más. Está complicado, reconocieron de la Federación Andaluza de Baloncesto en la presentación unos días antes. No es imposible repetir, eso sí.

El director del hotel Bahía Sur, Domingo Delgado, comentaba ese día que el establecimiento estaba reservado al 100% para el Minibasket. Podrían apurar la ocupación, pero prefieren ofrecer más comodidad en lugar de más camas. La consulta realizada el resto de hoteles y hostales no deja lugar a dudas sobre los beneficios que este torneo deja en la ciudad. Desde el viernes 7 hasta el martes (con salida el miércoles) el hotel Roma ha estado al 90%. "Es lo normal en estas fechas", aseguran. Todos dirán lo mismo. El hostal San Marcos ha registrado un 95%, lo que supone prácticamente el completo en sus 21 habitaciones -para 36 personas, entre dobles e individuales-. También La Andaluza ha tenido ese porcentaje de ocupación, por una cancelación a última hora. Tiene cabida para 33 personas, apuntan. El hostal París llegó al 90%, aunque en su caso no todo ha estado cubierto por gente vinculada a la competición deportiva. La pensión Islasol sí que ha estado completa, sus habitaciones más el apartamento familiar con baño privado que también tienen. El único que no presenta números tan altos es el hotel Salymar que estima en un 60% la ocupación esos días.

Las rutas turísticas y excursiones han sumado una muy buena participación

Mientras que el año pasado la lluvia aguó un poco la semana, este año los visitantes han podido disfrutar de grandes jornadas, aún con el levante. Se preparó para ellos propuestas turísticas para que conocieran la ciudad: la ruta de Camarón con trenecito -con muy buena aceptación, según explicaba la guía- que hasta el martes tuvo grupos prácticamente con personas que estaban en la ciudad por el minibasket; visitas al Museo Naval y Capitanía, al Observatorio, al Panteón de Marinos Ilustres y el TEAR. Incluso Deportes preparó dos excursiones: un recorrido por el sendero del Carrascón y una ruta distintas iglesias -por aquello de la semana cofrade-. Asihtur se unió, como el año anterior, a la cita con la II Ruta de la Minitapa.

Una vez que se marcharon el miércoles, día de la clausura de la competición, los hoteleros siguen de enhorabuena pues sus reservas estaban altas, en algunos casos un pelín mejor que en otras ocasiones, como reconocía el hostal San Marcos, que estaba en un 90%. En el 95% se quedaban La Andaluza y París, también el hotel Bahía Sur, según los datos que aportaban ayer mismo (el jueves estaban al 100% aún, tras el Minibasket). Al 80% bajaba el hotel Roma. El porcentaje más bajo volvía a ser del Salymar, con un 55%. Más suerte tenía la pensión Islasol con un 100%. Hoy domingo, como el miércoles, es el día más flojo.