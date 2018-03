El reto de los presupuestos

Desbloqueada la licitación de los dos grandes contratos del mandato -el de limpieza viaria y recogida de residuos y el de mantenimiento de jardines y zonas verdes- el gobierno municipal ha centrado ahora su atención en el otro gran tema pendiente de negociar con los grupos de la oposición: los presupuestos.

Aunque a finales de 2016 se llevó a cabo una consulta ciudadana para decidir las inversiones a acometer en la ciudad, el ejecutivo no fue capaz de cerrar un acuerdo en torno a la posibilidad de dotar a la ciudad de unos nuevos presupuestos municipales en los que tuvieran encaje y tomaran forma estos proyectos que la ciudadanía había votado. Hubo algunos contactos al respecto con grupos de la oposición pero, en realidad, el tema estuvo siempre muy lejos de cerrarse. Sí se puede (Podemos) se quejaba hasta hace poco de que, a pesar de su predisposición a negociar estos presupuestos, no había tenido respuesta a las diez propuestas que había puesto sobre la mesa para abordar el diálogo. Y Ciudadanos, que había sido el voto clave que permitió al equipo de gobierno aprobar los presupuestos de 2016, se cerró en banda alegando que ninguno de los compromisos adquiridos entonces se había cumplido. La mayoría de las inversiones -las más destacables al menos- no consiguió arrancar hasta finales de 2017 o incluso hasta principios de este año, como ocurrió con las obras del Mercado Central o del centro cívico de La Ardila, que empezaron después de navidades.

Tras los grandes contratos, es ahora el gran asunto a negociar con la oposición

Pero el equipo de gobierno es consciente de que sería muy complicado agotar el mandato y llegar a 2019 sin dotarse de unos nuevos presupuestos y, sobre todo, sin dar salida a esas inversiones que los ciudadanos decidieron en la campaña de los llamados presupuestos participativos que se llevó a cabo en la recta final de 2016. De ahí que se haya puesto manos a la obra. Sobre la mesa, el ejecutivo que comparten socialistas y andalucistas tiene ya un documento sobre el que negociar con otros grupos municipales. Y durante los próximos días comenzará la ronda de contactos y negociaciones. El concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, lo anunciaba esta misma semana. "Los contactos políticos -advertía- se van a intensificar en los próximas semanas".

Con Podemos, de hecho, tiene ya fijada una reunión, como confirmó a este periódico su portavoz, Ernesto Díaz, que recalcó que ese encuentro llegaba tras varios meses de silencio al respecto e insistió en su voluntad de negociar en torno al decálogo de propuestas que puso sobre la mesa.