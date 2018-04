La rehabilitación del Ayuntamiento se prolongará durante el verano

Septiembre. Es la nueva fecha que se maneja para la terminación de las obras de rehabilitación del Ayuntamiento, que tenían previsto concluir en junio de 2018. La intervención, que acaba de cumplir dos años de su puesta en marcha, necesitará unos meses más para completarse. Aunque se calcula que para finales de verano podría estar acabada si todo marcha según lo previsto. Así que antes de que termine el año se podría empezar a plantear el regreso de oficinas y servicios municipales al Consistorio tras más de una década de forzosa provisionalidad. Si todo va bien, claro.

Aunque este nuevo plazo no es oficial. Al menos, no todavía. Incluso desde el gobierno municipal se aseguraba ayer que por ahora no hay novedades en lo que toca a la última planificación de la obra. Aunque resulta evidente -es apreciable a simple vista- que los trabajos no estarán terminados en dos meses, para el próximo mes de junio. Y eso que hay avances notables, como se ha podido ver en estos días desde el exterior cuando ha empezado a retirarse el andamiaje de las fachadas laterales y ha quedado al descubierto el aspecto que tendrán las fachadas remozadas tras la terminación de los trabajos.

El resultado es prometedor, pero la rehabilitación de un edificio histórico nunca es fácil. Y mucho menos si se trata de una obra del calibre del Ayuntamiento de San Fernando, donde prácticamente todo es monumental. Es una tarea sumamente compleja que no siempre puede supeditarse a unos plazos concretos. Ahora bien, hay que reconocer también que la obra -desde sus comienzos en abril de 2016- ha llevado un ritmo bastante ágil y no se han parado en ningún momento. Y quizá por esa actividad continuada, que además los ciudadanos han podido ver a diario al pasar por el centro, no han preocupado demasiado los plazos de la obra. Sobre todo, después de una larga década a la espera del comienzo de una intervención cuyos primeros trámites se remontan incluso a finales de la década de los 90.

La actuación, cabe recordar, se adjudicó en octubre de 2015 a la empresa Vías y Construcciones, perteneciente al grupo ACS, por 7,9 millones de euros y un plazo de ejecución de 20 meses. Inicialmente se esperaba tener acabadas las obras en menos de dos años, en torno a diciembre de 2017. Las obras del Ayuntamiento se convirtieron entonces en la gran actuación del mandato. Y desde luego en una inversión municipal sin precedentes en la historia. No obstante, a medida que fueron avanzando los trabajos se hizo evidente que hacía falta más dinero y más tiempo. Fue entonces -a principios de 2017- cuando se planteó un modificado del proyecto que sumó seis meses más de plazo y medio millón de euros más al presupuesto. Ahora se mira al mes de septiembre para poner el punto final.