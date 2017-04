Sí se puede cuestiona que el Consistorio "no haya acompañado" a Mariscadores

Entre la espada y la pared se sintió Sí se puede San Fernando el pasado pleno ante el punto sobre la devolución de parte de las subvenciones a la Asociación de Mariscadores Virgen del Carmen, una medida que considera "injusta".

"No se trata de cobardía o irresponsabilidad, como dicen desde el gobierno municipal. No hubo opción ni al debate sobre la situación de los mariscadores", señala el concejal Emilio Rodríguez. La formación reconoce que una votación negativa hubiera podido provocar que el Tribunal de Cuentas considerara delito la decisión del grupo, mientras que el voto a favor dejaba en situación comprometida a los mariscadores. "Lo insólito", advierte el edil es que no haya una acompañamiento por parte del Ayuntamiento a este tipo de asociaciones sin estructura de gestión para evitar que ocurran estas situaciones.