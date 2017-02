Un pregón con letra propia para La Isla y pasodobles a Andalucía y Camarón

"¡yo sería Peter Pan para toda la vida!", suelta Lucas, que echa la vista atrás para recordar cuando junto con Andy fue pregonero del Carnaval de Cádiz, allá por 2004. "¡Teníamos 20 años!", comenta Andrés Morales, que aporta un dato muy llamativo -"éramos muy jovencitos, junto con Jesulín los pregoneros más jóvenes del Carnaval"- para mostrar la diferencia entre esa experiencia y la que van a vivir ahora como pregoneros del Carnaval de San Fernando. "Hacer un pregón siempre tiene su importancia y su aquel. Ser el pregonero allí fue de lo más grande que se puede hacer y vivir. Te paras a pensar y fue uno de los días más bonitos de nuestra vida. Pero con los años se digiere de otra manera, claro", asegura Andy. "Pasan los años y vives las cosas con más responsabilidad. En aquella época sabíamos lo que era, pero es diferente, no sé explicarlo, igual que cuando ganábamos algún premio. Veníamos de un pelotazo tremendo. Ahora se cuida todo más y mira que estuvo bien porque nos lo hizo Jesús Quintero", añade Lucas González.

En esta ocasión han colaborado el comunicador Manolo Casal, y José Manuel Colón, guionista, "que se ha involucrado mucho". El contacto ha sido constante, cuenta Lucas, para añadir, quitar, proponer, para que estuvieran cómodos. " Lo que va a ser hablado es lo que más me va a costar, pero bueno va leído", se ríe Andy que se prepara para el espectáculo que esta noche ofrecerán para anunciar los carnavales isleños. Será en el auditorio del parque Almirante Laulhé, a partir de las 20.00 horas.

Todo está bien pensado y medido: llevamos una pantalla, un piano y tarimas que se pueden mover" (Lucas) Hace dos semanas decidimos que la comparsa cantara. Están como locos, siete son de aquí" (Andy)Vais a ver a dos almirantes de categoría. Venimos a San Fernando con las aguas de Poseidón" (Lucas)

Contarán con una pantalla, donde irán pasando imágenes de San Fernando, colocada ocupando todo el fondo. "Llevamos tarimas que se puedan mover. Habrá un piano", detalla Lucas, que explica que aunque allí les dieron el año pasado la Llave del Carnaval, las fotos que había visto sobre el lugar le tenían confundido por las dimensiones, "pero todo está bien pensando y medido", deja claro. Precisamente, a ese momento de los festejos del año pasado tienen que agradecer un año muy vinculado a la ciudad. Nunca habían actuado en La Isla, lo dijeron y las puertas se les abrieron. "Como Moisés con las aguas. Oye, aquí nunca hemos venido a actuar: pues toma, seguido varias veces", señala Andy a lo que Lucas añade como propuesta, "pues a ver si nos pasa en Vigo que allí tengo ganas de actuar y no hemos estado". Su padre, futbolista, jugó y entrenó en el Celta. El primer paso para llegar al pregón fue el concierto del pasado verano. "Fue uno de los conciertos más bonitos que hicimos en verano, por ser en la tierra pero también por la grada, de la Plaza de Toros. Al verla llena parece que hay tres veces más de lo que entra", afirma.

Ahora toca ser pregoneros de San Fernando, algo que la familia se ha tomado de maravilla, porque "esto es como un premio, una medalla, es curriculum". Muchos familiares y amigos estarán con ellos esta noche para arroparlos, para pasar como el respetable un momento divertido y emotivo. "Mi madre viene con mi tía, seguro", contesta Lucas a la concejala de Fiestas, Mar Suárez, que les pregunta por cuántas plazas tendría que reservar para ellos. "¿Hasta dónde podemos abusar? ¿Diez por cabeza?", dice entre risas Lucas. Andy ha sido más comedido y habla de tres o cuatro personas.

Otra cosa será a quienes arrastre -más allá de los que se animen del entorno para ver a Andy&Lucas- la comparsa en la que ha salido este año Andrés Morales, que ha vuelto al Carnaval después de muchos años y a pisar las tablas del Teatro Falla. "La experiencia ha sido muy bonita, aunque no por el concurso. No me gusta cómo lo llevan, me duele de verdad. Pero volver, con todos esos ensayos detrás, ha sido bonito, aunque cueste mucho. Te ayuda a distraerte con otras cosas y he podido compaginarlo con la música, que es lo que siempre he soñado. Por suerte, me ha dado tiempo poder estar con ellos", reconoce. Al reconocido artista gaditano le propusieron que participara, que hiciera una música, pero "me fueron llevando, llevando, hasta que me di cuenta que estaba metido hasta el fondo", dice, satisfecho por el trabajo realizado a conciencia. "Me ha permitido estar con un grupo de personas que siempre es complicado juntar. Siempre es difícil la convivencia, pero me ha sorprendido lo bien que se ha dado", mantiene. El broche de oro para ellos será participar en el pregón del Carnaval de San Fernando, porque hasta siete componentes son de La Isla. " Para ellos es muy grande", comenta. No en vano, desde el primer momento, desde el instante en que los nombraron pregoneros, preguntaron qué tenían planteado hacer para este día, si la comparsa intervendría. "Aún no sabíamos nada, pero hace dos semanas lo hablamos y decidimos que estuvieran con nosotros y están como locos", desvela. Cantarán dos pasodobles, uno de Camarón y otro a Andalucía, "para que sea muy de aquí, que para ese día no pega que le cantemos a Donald Trump", ironiza, despertando las risas de Lucas.

Quienes acudan al parque esta tarde podrán escuchar una canción a piano que el dúo ha compuesto para este momento especial, una letra dedicada a La Isla. También verán el disfraz elegido: "En principio hablamos de un tipo de marinero, pero no pegaba él de Popeye y yo de Olivia. Vais a ver a dos almirantes de categoría", bromea Lucas. "Llevar el barco no sabemos si lo vamos a poder llevar pero vestidos vamos a ir bien", le sigue el juego Andy. "Venimos con las aguas de Poseidón a San Fernando", finaliza.