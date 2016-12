Los populares llevan a pleno la oferta formativa del sector naval

El Pleno debatirá este viernes (día al que se ha trasladado la sesión de este mes, en lugar del jueves) una propuesta del Partido Popular (PP) en la que se demanda a la Junta de Andalucía que haga realidad su compromiso con la formación del sector naval. "El problema es la oferta formativa, que ha llegado tarde. Y los cursos no están homologados para Navantia. Debe de hacerse acorde a las necesidades del sector. Que no empiece la construcción de las corbetas para Arabia y haya que traer gente de fuera, porque la de aquí no está preparada", advirtió el presidente local de los populares, José Loaiza.

El ex alcalde cuestionó que la Administración regional no cumpla desde hace años con las competencias activas de empleo que tiene asignadas, sin que haya cursos ni homologaciones. Algo que afecta a sectores como el aeronáutico, pero también a la construcción naval, a pesar de la carga de trabajo que el Gobierno central ha garantizado para Navantia. Hasta 18 contratos están en desarrollo, o a punto de confirmarse, para dar trabajo a estos centros de trabajo, no sólo de la Bahía de Cádiz. Ahí está la plataforma eólica que se terminó y que pronto empezará a construirse la segunda, dijo. También los bloques del flotel de Pemex, un encargo de Ferrol que derivó carga de trabajo a Puerto Real. "Con los petroleros, sin embargo, aquí se ha buscado la confrontación, más los partidos políticos", matizó el dirigente del PP. Se refería a las críticas que se habían producido por el desvío de varios bloques de estos buques a la factoría gallega, sobre la que finalmente la empresa llegó a un acuerdo con los sindicatos: irán bloques del primero, mientras que todos los del segundo se quedarán en las instalaciones de la Bahía. Loaiza mencionó entre esa actividad ya en marcha o en proyecto el puente unificado de las fragatas que construyen Indra y la sección de Sistemas de San Fernando, los BAC, los BAM y el próximo acuerdo con Arabia para cinco corbetas, también el contrato con Australia.

Frente a eso la Junta no ha cumplido con el compromiso de poner sobre la mesa 3 millones de euros para la innovación cuando se garantizara la carga de trabajo, "no viene en los presupuestos de la Junta de Andalucía". "Cavada tendría que pedirlo. Tampoco he visto que haya hecho nada por la instalación en Puerto Real del Centr ode Fabricación Avanzada Aeronáutico Naval", indicó.

De igual manera reivindicó la reapertura del Centro de Técnicas Industriales (CTI). "¿A qué están esperando?", cuestionó sobre este asunto.