De aquellos pollitos... este homenaje infantil

Era el momento de recordar. De hacer un homenaje a una chirigota que supuso un hito en el Carnaval de Cádiz, y por supuesto en el isleño. Nada mejor que recuperar 'Los pollitos mi compare' de la mano de unos niños que, sin base previa carnavalesca, se alzaron con un meritorio segundo puesto en la final del concurso infantil del Falla, gracias a la apuesta por 'Con ustedes empezó todo'. La idea es de Juan Rivero, encargado de la letra, acompañada de la música de Rafael Hernández Reyes. De prepararlos, como su representante legal pero también como director, se ha encargado Rafael Torrejón Ramírez, que durante dos meses desarrolló un trabajo duro. "Cuando salen las cosas bien se olvida uno de lo que ha pasado, de los malos momentos", se ríe. En sus manos puso Rivero un grupo de chicos, uno de ellos su propio nieto, de entre los 10 años, que acaba de cumplir el benjamín, y 15 años, que es mayor y quien toca el bombo. La mayoría tienen 11 y 12 años. "Son del fútbol base, del San Fernando; y de Carnaval sabían "cero", explica. Y de la nada tuvo que partir Torrejón para lograr el nivel deseado. Lo primero fue explicarles qué era un pasadoble, un cuplé... "A día de hoy todavía alguno me pregunta", apunta. Esos inicios llevaron un mes, porque además había que ensañar a tocar guitarra, caja y bombo. "Me ponía con ellos una hora antes de los ensayos", detalla el director de esta chirigota infantil que se llevó el aplauso y los vitores del público del Gran Teatro Falla, donde quedaron en segundo lugar, todo un puesto de honor para la cantera de una fiesta que no pasa por sus mejores momentos en la ciudad. Su actuación en la final fue un momento emotivo con algunos de los antiguos componentes de 'Los pollito mi compare' en el escenario. "Creo que en el Falla estuvimos muy bien. El aficionado se portó fantástico con nosotros y nos dieron la ehorabuena por cómo salió todo, especialmente porque hablamos del primer año que el grupo va al concurso", defiende Rafael, que no olvida los dos meses de ensayo en el local de la asociación de vecinos del barrio de La Ardila. Ahora recogen los frutos de ese trabajo bien hecho y premiado, que se traduce en diversión para los pequeños. Hoy estarán en la Batalla de Coplas en Cádiz, y más tarde en la Venta de Vargas. Mañana se subirán al escenario del concurso de El Timón.