La plataforma del agua pública carga contra políticos y vecinos

La plataforma en defensa del agua pública de La Isla ha mostrado su "indignación" tras confirmar el equipo de gobierno que no habrá remunicipalización del servicio ahora que toca -de cara a 2019- licitar de nuevo el contrato.

El colectivo, que cuenta entre sus cabezas visibles con el coordinador de Izquierda Unida en la ciudad, Gonzalo Alías, y con el dirigente vecinal Salvador Corrales, que se adscribe al círculo sectorial de bienestar y participación ciudadana de Podemos, ha cargado contra el primer teniente de alcaldesa y delegado general de Desarrollo Sostenible, el andalucista Fran Romero, por su "agenda privatizadora".

Le responsabilizan, tras las declaraciones que efectuó en el pleno, de no querer recuperar la gestión directa de este servicio por parte del Ayuntamiento. Pero no se quedan ahí. Desde la plataforma se ha arremetido contra la alcaldesa y el PSOE por su "silencio", contra el PP de José Loaiza por no ejercer su papel como líder de la oposición, contra C's por su"conformismo" y hasta con el presidente de la federación de asociaciones de vecinos Isla de León, Antonio Romero, al que recriminan su "complicidad" al no querer abrir el debate en el seno del movimiento vecina.

El colectivo habla directamente de "la mordaza a la que Fran Romero somete a la alcaldesa" al referirse al silencio de los socialistas. “No podemos entender que un solo concejal, en defensa de la empresa privada y no de un servicio público, sea capaz de silenciar a una corporación”, lamentan al reclamar auditodías urgentes para garantizar los puestos de trabajo de la plantilla ya que, según la plataforma, se quedan en el aire cuando cada seis años toque renovar el contrato.

“Queremos reuniones a puertas abiertas, limpias y deseables, donde la prensa local participe de dichas reuniones y que las mismas notas de prensa sean garantes de la transparencia y el buen hacer, ya que registrarían la voluntad de todas las partes. Pero llevamos más de dos meses sin respuesta de la alcaldesa para reunirnos con ella e insistir en estas ideas”, denuncian.

Pero la plataforma también ha cuestionado el papel de Loaiza y el PP como líder de la oposición al no haber hecho nada al respecto y ha criticado el "conformismo" de C's o "la callada" del presidente de la federación de asociaciones de vecinos Isla de León, Antonio Romero, al que señalan por "la complicidad de no querer abrir el debate público".