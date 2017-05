16 personas empadronadas en la ciudad trabajan en la obra del Ayuntamiento

Más del 50% de la plantilla que actualmente está ejecutando las obras de rehabilitación del Ayuntamiento está empadronada en San Fernando, según informa el gobierno municipal que apunta que esta cuestión demuestra que "el proyecto de reforma y la obra más importante que se lleva a cabo en la ciudad en estos años está generando empleo para los isleños".

La empresa adjudicataria de los trabajos Vías y Construcciones mantiene seis empresas subcontratadas para realizar la reforma del edificio consistorial con un total de 16 trabajadores de diferente nivel contratados (técnicos, topógrafos, oficiales, operarios, etc.) que residen en San Fernando. "Estos datos desmontan la mentira que el Partido Popular (PP) lleva lanzando desde que este gobierno puso en marcha las obras de rehabilitación del edificio histórico y administrativo más importante de esta ciudad", afirma el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que se refiere al mensaje "catastrofista" y "falto de verdad" con el que la formación quería "engañar a la ciudadanía a cualquier precio". La rehabilitación del Ayuntamiento está generando empleo en La Isla", insiste. De hecho, advierte, podía haber servido para crear muchos más puestos de trabajo en la ciudad, pero "mientras el ex alcalde José Loaiza estuvo gobernando fue incapaz de incluir las cláusulas sociales en el contrato de obras del Ayuntamiento como así le reclamamos con insistencia cuando sacó el pliego de condiciones. Por ello, no hemos podido disponer de los instrumentos legales para reclamar a la empresa que suscriba las contrataciones correspondientes y necesarias con isleños que se encontraran en desempleo".

La nueva fase de reconstrucción conlleva la entrada de nuevos trabajadores a la obra

Esa situación se compensa, entiende el equipo de gobierno, con una insistente labor de contacto permanente con la empresa Vías y Construcciones, "a la que le trasladamos la necesidad de que los contratos se formalicen en todo lo posible con desempleados de nuestra ciudad". "No podemos mirar para otro lado cuando el principal problema que padece la ciudad según los isleños e isleñas es la necesidad de generar empleo", reconoce Rodríguez.

Los trabajos llevados a cabo hasta ahora, explica el concejal socialista, han supuesto sobre todo una labor de maquinaria más que de personal, con los derribos estipulados. Una vez comenzara la fase de reconstrucción sería necesario, detallaron en un principio, más personal, "por lo que hemos estado pendientes de ello con el objetivo de no desaprovechar esta oportunidad. Seguiremos insistiendo", finaliza.