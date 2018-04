El periodo medio de pago bajó en febrero a los 31,15 días

A 31,15 días de plazo bajó el periodo medio de pago a proveedores del Ayuntamiento de San Fernando durante el pasado mes de febrero según el dato que ha hecho público recientemente el Ministerio de Hacienda y Función Pública. Se trata de la mejor cifra que ha registrado el Consistorio isleño desde que se empezó a registrar esta variable. Cabe recordar que en enero estrenó el año 2018 con un periodo medio de 35,98 días y que el año pasado mantuvo una media de 44 días -similar a la del ejercicio anterior- para hacer frente a sus facturas. El dato más favorable registrado en 2017 anotaba una media de 36,30 días.

Así que el Ayuntamiento mantiene por ahora su tendencia a la baja en lo que al periodo medio de pago se refiere. Cabe recordar que a finales del pasado año el Consistorio no consiguió escapar de las reprimendas del Ministerio de Hacienda, que le reprochaba que no cumpliera con los 30 días de límite que se había fijado en el plan de ajuste que se aprobó durante el anterior mandato, en 2012. Incluso se advertía en una polémica carta que suscitó toda una oleada de reacciones políticas de una posible intervención del Ayuntamiento por parte de Hacienda sino se enmendaba el rumbo. Los últimos datos no han conseguido todavía bajar de los 30, aunque se acercan bastante.