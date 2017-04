La ordenanza de Real contempla el paso de las bicis por la plataforma tranviaria

La ordenanza para la regulación del uso de la calle Real que irá al próximo pleno para su aprobación inicial contempla finalmente la circulación de las bicicletas por la plataforma tranviaria. La modificación, consensuada entre los técnicos del Ayuntamiento y de la Agencia de Obra Pública, responde a las peticiones realizadas por la Agrupación Ciclista y los ciudadanos usuarios de la bicicleta, según las declaraciones de ayer de la alcaldesa, Patricia Cavada. El PP tiraba de ironía al considerar que el equipo de gobierno simplemente "ha hecho caso a la evidencia de que estaba en el proyecto del tranvía".

El concejal Daniel Nieto aludía a las referencias sobre el carril bici que recogía el proyecto del tranvía, donde unos gráficos mostraban el dibujo de un ciclista ocupando la parte central del tramo peatonal de la calle, coincidiendo según la leyenda del propio documento "con cada una de las vías del tranvía, siendo el tráfico compartido con el tranviario". "No entendíamos cómo no se delimitaba el carril y se nos contestó que era imposible, algo que no compartíamos", apuntaba sobre los antecedentes de este asunto.

Hasta ahora el borrador de ordenanza de la calle Real que se había manejado había desplazado a este medio de transporte a las márgenes de la vía, donde compartía espacio con los peatones y con el resto de elementos que ocuparan esas superficies. Su contenido se conoció hace unos meses y con una serie de retoques posteriores fue dado a conocer para recibir las propuestas, sugerencias y reclamaciones de los distintos colectivos y de los propios ciudadanos. Para ello ha estado en exposición pública durante unas semanas, antes de que el texto pase por el pleno para su aprobación inicial. Los cambios sobre la circulación de las bicis, exponía ayer la regidora, estaban motivados por las peticiones de la Agrupación Ciclista. "A la vista de lo que nos solicitaban nos volvimos a sentar con los técnicos municipales y de la Junta. Se estudió la documentación original, en la que la plataforma tranviaria, entre franja y franja podotáctil, se planteaba como trazado para el carril bici y se vio factible", detallaba. Así que en la propuesta definitiva que se lleva a pleno está esta posibilidad de que las bicis circulen entre los raíles. "Los ciclistas, los usuarios de las bicis, podrán ir por la zona central pero tendrán que extremar las precauciones. Además la prioridad siempre la tendrá el tranvía por lo que tendrán que apartarse cuando éste circule", dejaba claro Cavada.

Las aportaciones ciudadanas han provocado no sólo esta modificación, sino también algunas otras matizaciones, como la inclusión de otros eventos religiosos, no sólo la Semana Santa, dentro de las posilibilidades de uso de la calle Real, que no se habían contemplado, como la procesión del Carmen o de San José.

"Es la primera vez que se desarrolla una ordenanza con este procedimiento, que se haga un borrador y se someta a una consulta participativa, antes del proceso para su aprobación", destacaba la alcaldesa, que espera que Real se convierta en "una vía moderna compartida por peatones, bicicletas y tranvía, como pasa en otras ciudades".

Las mejoras del documento no son suficientes de cualquier modo para el PP que ayer ponía sobre la mesa algunas cuestiones que cree importantes. Entre ellas está la falta de limitación de velocidad que se pone a la circulación del tren tranvía, frente a la que sí se matiza para vehículos o bicicletas, "incluso contemplaba la velocidad de los peatones algo que se ha quitado".

La ordenanza, se quejó Nieto, insiste en no atender un tema "de una lógica aplastante" como es el uso de una misma plaza de garaje por varios vehículos. "Sólo se da una autorización por plaza, pero hay familias que pueden tener dos coches y tiene derecho a aparcar el que considere oportuno en cada momento, sin más límite que el espacio que tenga la plaza", defendió. Tampoco ve razonable que la Policía Local vaya a solicitar la identificación a todos los vehículos de emergencia que circulen por esta vía, por lo que ello pedirán que se cambie por que la Policía Local podrá requerir información de uno de estos servicios cuando lo considere oportuno. "Hay que regular mejor el acceso a los establecimientos hoteleros, porque sólo habla de que la Policía Local se pondrá en contacto y creemos que debe recoger las circunstancias necesarias para que se facilite la llegada de los clientes", añadió.

Por supuesto, los populares pedirán que la entrada en vigor de esta ordenanza no se produzca hasta unas semanas antes de la llegada del tranvía y no quince días después de su aprobación.