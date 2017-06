La oposición ve más factible la prórroga del presupuesto que aprobar uno nuevo

"Espero que este verano vayan a pleno. Hemos trabajado en los presupuestos participativos, se ha mejorado la fórmula de 2015 y los ciudadanos han tenido la oportunidad de presentar sus propuestas". Las declaraciones de la alcaldesa, Patricia Cavada, sobre la posibilidad de que el gobierno plantee unos presupuestos municipales para este año -en cuyo borrador se estaba trabajando, según desvelaba hace unas semanas el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez- chocan con las dudas que al respecto tiene la oposición, que o bien no saben nada de las intenciones municipales o sólo conocen que hay idea de negociar. Dos escenarios se presentan pues para las cuentas municipales: que el equipo de gobierno intente llegar a acuerdos para lograr la aprobación de un presupuesto o que se opte por seguir con el presupuesto prorrogado, algo que la mayoría ve más factible por lo avanzado del año y por las pocas opciones de que pueda conseguir los apoyos suficientes en la Corporación Municipal.

Cavada recordaba en una entrevista en este periódico el domingo que los presupuestos de 2016 se aprobaron en el mes de julio, por lo que consideraba que el gobierno tenía margen para plantear un nuevo documento económico con el que trabajar los próximos meses. Esta situación no es excusa sin embargo para el Partido Popular (PP) que habla de retrasos de seis meses por el momento y de plazos establecidos. "En septiembre ya hay que ir cerrando los presupuestos para que salgan adelante antes del siguiente año", defiende su presidente, José Loaiza, que considera que las palabras de la alcaldesa responden a una mera "campaña de publicidad", puesto que Ciudadanos (C's) ya le ha advertido que no sumará sus votos positivos a unos nuevos presupuestos. "A la altura del año a la que estamos no tiene intención de aprobar uno nuevo, sino de prorrogarlos y lo hará agarrándose a la ley para que sea través de una junta de gobierno", profetiza el ex alcalde popular.

También cree que la prórroga del presupuesto municipal de 2016 es la opción que más enteros tiene la portavoz de Ciudadanos, Mayte Mas. Sobre todo, ante la falta de contactos, al menos en su caso, con el gobierno local. "Ni conato de ello. No hemos hablado de nada de esto", señala la concejala de la formación naranja que cuestiona que Patricia Cavada se queje de que los temas no reciben apoyo por parte de la oposición porque los partidos ya están en modo elecciones. "Estamos en modo trabajar para La Isla. Siempre ha sido así y seguirá de esta forma. Pero la ciudad está bloquedada", deja claro. Mas vuelve a referirse a la falta de ejecución de las propuestas que conformaban el acuerdo para aprobar hace un año los presupuestos. "Ni el 10% se ha hecho efectivo", apunta. Ni la pista multiusos de la barriada Andalucía, ni la apertura de la playa en Semana Santa, ni la revisión del Peprich (para poder desencorsetar el centro), ni la ampliación y mejora de las salas de estudio, incluido el aire acondicionado que tantas quejas está recibiendo en estos fechas por los usuarios. Si el apoyo dado hace un año hubiera redundado en beneficio de la ciudad sería otra cosa. "Pero si llevamos mes y medio pidiendo cita para la comisión de seguimiento del presupuesto y Conrado Rodríguez nos sigue haciendo esperar", puntualiza.

Tampoco ha habido acercamiento, por supuesto, con los populares, que señalan que en su caso nunca ha habido contactos para nada. Sí saben desde hace casi dos semanas de las intenciones municipales en este aspecto el grupo municipal Sí se puede. "Nos sentamos hace unos diez días, pero no trajeron propuestas concretas", desvela Ernesto Díaz, su portavoz. También adelantó sus intenciones a la concejala no adscrita, Inmaculada C. López, en este caso en una reunión con Conrado Rodríguez sobre otro asunto. "No hay ninguna fecha", añade López que cree que este asunto se está retrasando voluntariamente porque casi todos proyectos siguen sin ejecutarse. "Más cuando C's ya ha criticado que no se haya hecho nada de lo pactado con ellos; con el PP será imposible, ya sea porque no están de acuerdo o de cara a la galería; y no creo que haya posibilidad con Sí se puede", se sincera.

Y sin embargo la formación de Díaz no cierra la posibilidad de negociar (tampoco de sentarse a escuchar, en el caso de C's) pero pone sobre la mesa cuestiones fundamentales: la creación de empleo público de calidad, la remunicipalización de servicios y una política más agresiva en el tema de vivienda. "Por falta de contundencia en San Fernando hay muchos casos", advierte el también coordinador de Podemos San Fernando, que reclama un protocolo antidesahucio para conocer con tiempo de antelación suficientes los casos de lanzamiento judicial, una mesa antidesahucios donde estén colectivos, partidos políticos, los grupos que luchan contra esta injusticia e incluso la entidades bancarias. "Ni siquiera han hecho el censo de viviendas públicas que estaba entre las medidas que llevamos a pleno", sostiene el edil de Sí se puede. Con todo, ve más cerca que el equipo de gobierno se decida al final por la prórroga del presupuesto para lo que resta de año.

Esa opción se antoja de todas formas complicada en su desarrollo para el gobierno municipal, porque como recuerda la oposición los obligaría a llevar a pleno para su aprobación cualquier modificación de crédito necesaria para hacer inversiones no previstas. "No sería beneficioso", verbaliza Mayte Mas. Loaiza va más allá porque, aunque considera que la prórroga no tiene que ser mala si parte de unos buenos presupuestos, ve incapaz al equipo de gobierno de sentarse para conseguir los apoyos que en cada momento les haga falta. "Consigue todo por la buena voluntad. La participación de la que habla es una mentira", lamentó.