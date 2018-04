Las obras para dotar de electricidad a Fadricas II entran en su tramo final

En Fadricas II no han terminado las obras, pero casi. Queda tan solo que se cumplimente el tramite de legalización con la Dirección General de Industria de la Junta de Andalucía para que Endesa pueda recepcionar las instalaciones. Eso permitirá solventar la carencia que este fallido polígono industrial arrastra de nacimiento -la dotación de suministro eléctrico- y que hasta ahora le ha impedido siquiera intentar desarrollar cualquier tipo de actividad económica. En lugar de eso, las parcelas que se reparten a lo largo y ancho de estos 170.000 metros cuadrados de suelo, han sido durante una década larga un inmenso solar donde crecía la maleza sin control y donde se acumulaba la basura, como en reiteradas ocasiones han denunciado los vecinos más cercanos a este espacio.

Aunque la actividad, lógicamente, no llegará al polígono de la noche a la mañana. Su desarrollo tardará todavía en verse. Requerirá necesariamente de su tiempo. Pero dar luz al polígono -lo que ha sido imposible durante diez años- permitirá levantar el veto que pesaba sobre estos terrenos "y al menos empezar a tramitar licencias", como ayer apuntaba el concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, el socialista Conrado Rodríguez.

En la zona ya no hay operarios trabajando. El cableado soterrado que lleva el suministro a las diferentes parcelas ya lleva instalado varias semanas. El Ayuntamiento está a la espera de que se formalicen los trámites de legalización y posterior recepción de las instalaciones por parte de Endesa, que es el procedimiento que toca. No se manejan plazos concretos, aunque lo que queda no debería tardar demasiado.

Sobre el terreno, eso sí, quedan todavía pendientes unos últimos trabajos que no se han llevado a cabo por una cuestión eminentemente práctica: evitar un probable robo de cableado durante las semanas que tarden en resolverse estos trámites administrativos. De ahí que todavía no se haya intervenido con el alumbrado público de la zona. Esta faena, concretaba Conrado Rodríguez, se llevará a cabo justo antes de que Endesa vaya a proceder a la recepción para que las instalaciones se pongan en carga de manera prácticamente inmediata, lo que evitaría una posible sustracción del cableado de cobre a la que el Ayuntamiento tendría que hacer frente -no sería la primera vez- y que, a su vez, retrasaría la terminación definitiva de los trabajos.

Las obras de Fadricas II -una de las inversiones recogidas en los presupuestos de 2016- empezaron a principios de diciembre y fueron adjudicadas a la empresa Moneleg SL por 465.819,14 euros, cerca de medio millón de euros. Entre las actuaciones llevadas a cabo ha supuesto la desaparición definitiva de la torreta de alta tensión que se emplazaba en las proximidades del puente de La Casería.