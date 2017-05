Los nuevos presupuestos municipales siguen en el aire

El gobierno municipal afirma que hará todo lo posible por dotar a la ciudad de unos nuevos presupuestos municipales y asegura que está trabajando en una propuesta con la intención de trasladarla al pleno "en un breve plazo". Así lo ha manifestado el concejal de Presidencia, Desarrollo Económico y Gestión Presupuestaria, el socialista Conrado Rodríguez, que esta semana ha dado a conocer también el nuevo superávit millonario -6,9 millones- con el que se han cerrado los presupuestos de 2016, actualmente prorrogados.

Desde el equipo de gobierno, en este sentido, se ha recordado que las cuentas municipales del año pasado no entraron en vigor hasta mediados del mes de julio y, en relación a los tiempos que se manejan para 2017, se ha referido que tampoco se han aprobado este año los presupuestos de administraciones superiores. Y eso -advierte- lleva aparejada una complicación añadida para las administraciones locales. "No tenemos Presupuestos Generales del Estado, no sabemos qué ingresos vamos a recibir o, por ejemplo, hasta dónde va a llegar la tasa de reposición del personal municipal que es algo que nos interesa especialmente para cubrir las carencias de la plantilla", explicó el responsable de Gestión Presupuestaria en el Ayuntamiento isleño. Eso -insistió- impide afinar a la hora de redactar unos nuevos presupuestos "para que sean reales".

"Contaremos con todas las formaciones", afirma el concejal Conrado Rodríguez

El equipo de gobierno, no obstante, no se engaña. La falta de apoyo político para sacar adelante una propuesta es el mayor problema con el que se encuentran los presupuestos de 2017. "Sería un disparate llevarlo a pleno sin negociación previa", ha afirmado, en este sentido, Conrado Rodríguez. Y, por otro lado, la prórroga de los presupuestos de 2016 -que son los primeros a los que ha dado forma el ejecutivo de Cavada y Romero- le permite continuar trabajando en la misma línea -y con las mismas partidas- que se marcaron el año pasado. Además, la mayoría de las inversiones previstas todavía está pendientes de ejecutarse debido -explican- a los plazos que normalmente requieren la redacción de proyectos y los trámites de contratación.

Con todo, el gobierno municipal no tira la toalla. Y asegura que intentará sacar adelante los presupuestos de 2017. "La filosofía que seguimos desde el gobierno en este sentido parte en primer lugar de la necesidad de llegar a un acuerdo con la ciudadanía, que es algo que ya hemos hecho con un proceso participativo en el que los isleños han tenido la oportunidad de hacer propuestas y de votar las inversiones que quieren que se lleven a cabo", explicó el delegado. Los proyectos que se incluyen en los presupuestos, de esta forma, cuentan con el respaldo de la ciudadanía, lo que -advierten- debería ser un aval a la hora de negociar con otras formaciones políticas la aprobación de las cuentas municipales.

El siguiente compromiso del gobierno municipal en este sentido -aseguró el edil socialista- es "contar con todas las formaciones políticas a la hora de negociar los presupuestos". "Nosotros no excluimos a nadie", afirmó Conrado Rodríguez. En todo caso, a esa fase de la negociación política todavía no se ha llegado en 2017. Todo está todavía por llegar.