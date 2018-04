La música de Meridiano Cero inunda el Barrero

La música inundó ayer el Parque del Barrero, e incluso se escuchaba desde otros puntos de la ciudad, cuando las bandas se subían a los escenarios instalados para la ocasión para hacer disfrutar al público que fue sumándose a la fiesta a lo largo de la jornada que comenzó en torno a las dos de la tarde. El Meridiano Cero Festival se consolida poco a poco como una propuesta en la que los ciudadanos de distintos gustos y edades pueden escuchar grupos alternativos -que no suelen estar en los circuitos habituales-.

Durante las primeras horas los asistentes se beneficiaron del buen tiempo, de sol radiante y temperatura alta pero suave, que animaba a acudir a este espacio verde para pasear, tomar algo e incluso jugar con los más pequeños. Por eso fue continua la imagen de familias con niños en las inmediaciones. Había quienes optaban por jugar a la pelota o posar para la foto aprovechando la decoración que se había colocado para poner bonito el lugar. Grupos de amigos tomaban un cerveza, acompañada de las viandas que podían adquirirse en la barra instalada para la ocasión -patatas o montaditos-, mientras se apoyaban en los bloques de hormigón que estaban dispersos por la superficie. Otros, sin embargo, se decidieron por el picnic, incluida la manta, sábana, tela o toalla para cubrir el punto donde se sentaban y disponían comida y bebida, recordando al nombre que la primera edición de esta cita musical tenía hace un par de años: el Picnic Music Festival.

Poco a poco, mientras en el resto del Parque del Barrero otras muchas personas ocupaban las mesas de campo, el césped, el kiosco bar o la zona infantil para no dejar pasar el buen día, en la zona de los escenarios fue llegando más gente. El ambiente permitía ver que esta nueva edición sumaba espectadores. No hay que olvidar que la entrada era gratuita, aunque controlada con apenas dos zonas para acceder al parque para evitar entre otras cosas la entrada de bebidas desde el exterior. El cartel de grupos que estaban llamados a actuar ayudaba a atraer a jóvenes y no tan jóvenes, deseosos de escuchar a este tipo de bandas no convencionales, de nombre nacional o de índole más local: Madmaniacs, Nadie Canta, The Parrots, Detergente Líquido, Bronquio, El Imperio del Perro, The Magic Mor, Perro, Sr. Chinarro y Triángulo de Amor Bizarro.

Eso sí, a partir de las siete de la tarde, la temperatura descendió e incluso el cielo se encapotó. Por eso y sobre todo ante la previsión de lluvia, la organización decidió adelantar los horarios de quienes aún quedaban por cantar (Detergente Líquido, Sr. Chinarro, Bronquio y Triángulo de Amor Bizarro) para intentar terminar, según esa previsión, aproximadamente a las 00.15 horas.