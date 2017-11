Un mural que ya lucha contra la violencia machista

El esfuerzo extra que la artista Eva Angosto tuvo que realizar pocas horas antes de inaugurar el mural que había pintado con la ayuda de mujeres de diversos colectivos de la ciudad en una de las calles que dan a la avenida General Pujales (en Puerto de Palos y Matadero) se vio recompensado por el apoyo que entidades, centros educativos, la Corporación Municipal y ciudadanos en particular brindaron a esta iniciativa de la asociación Páginas Violeta que pretende visibilizar la lucha contra la violencia machista en la ciudad. Cuando pasadas las once de la mañana se produjo la simbólica inauguración de la pintura no quedaban restos de las pintadas con que había amanecido.

"Pido que lo respeten", expresaba la autora, en la que podían verse aún restos de ese trabajo contrarreloj que había realizado en forma de pintura en la cara. Nada parecía, si no fuera por las fotografías que mostraban el vandalismo sufrido, que hubiera perturbado el aura colorista y de calma que despredía el mural. Realizado con colores vivos, celeste, rojo, verdes, amarillos..., Angosto había optado por una imagen icónica de Frida Kahlo, la pintora mexicana conocida por sus autorretratos, cuya imagen sigue siendo vigente y está muy presente, por lo que es perfectamente reconocible. "Me he enfocado en llamar la atención de la juventud, porque la violencia de género nos afecta a todos", apuntaba la artista a la que Páginas Violetas.

"Con este mural ponemos de manifiesto algo que la ciudadanía quiere: la paz", empezaba su intervención Teresa Agudo, de la entidad, algo que podía aplicarse tanto a la iniciativa en sí como a la respuesta que dieron a los actos vandálicos, que tacharon de "terrorismo machista". Este mural y el proyecto en el que se enmarca Aportaciones de las mujeres a la historia y cultura de Andalucía pretende hacer entender que la lucha para erradicar la licha contra la violencia machista no es cuestión de un día, el 25 de noviembre, la jornada en la que se conmemora este trabajo de sensibilización. En este caso Páginas Violeta se sirve del arte urbano, de ese arte que sale a la calle, a las plazas, para lanzar un mensaje a la ciudadanía.

Este programa cuenta con una subvención de la Consejería de Presidencia y se aplica en la ciudad Fernando tras el visto bueno del gobierno municipal a su puesta en marcha, que ha comenzado con el mural San Fernando dice no a la violencia de género, que "embellece la ciudad, un barrio", pero además "sensibiliza contra un problema que tenemos que atajar todos", advertía la alcaldesa, Patricia Cavada. "Que no nos intenten callar más", añadía la concejala de Mujer, Claudia Márquez. El proyecto incluye un estudio antropológico y una exposición sobre la historia de distintas mujeres.