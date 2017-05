Una mujer protesta en los Juzgados tras tres meses sin ver a su hija

Rosa Rodríguez lleva tres meses sin ver a su hija de ocho años. Su marido tiene la custodia de la menor desde que se divorciaron pero -asegura- desde hace tres meses incumple el régimen de visitas acordado por el juez a pesar de que ella pasa puntualmente los 180 euros de la manuntención que le corresponden. Ayer emprendió una protesta a las puertas de los Juzgados para hacer visible su situación. Porque ha presentado la correspondiente denuncia pero apenas se ha avanzado nada dada la lentitud de los tiempos judiciales, que resulta especialmente acusada en el caso de los saturados Juzgados isleños. El asunto -teme- va para largo.

"Perdí la custodia cuando nos divorciamos porque estaba mal de salud, afectada por una grave depresión posparto. Era incapaz de hacerme cargo. El juez estableció que cada tres semanas la niña pasara un fin de semana conmigo, aunque sin pernoctar. Hace 22 meses que mi ex marido interrumpió la comunicación por teléfono. Y hace tres en los que no he visto a la niña", explica. También ha solicitado que se revise el régimen de visitas para que se le permita estar más tiempo con su hija.