En marcha la mudanza de Alcaldía y otros servicios municipales al Museo

Año y medio después de que fueran desalojadas, las dependencias que daban cabida al Museo Histórico Municipal -la histórica finca de Real, 63- han empezado de nuevo a dotarse de contenido. Ayer, una vez terminados los últimos trabajos de adecuación de las instalaciones, se puso definitivamente en marcha el traslado de los servicios y áreas municipales -incluida Alcaldía-Presidencia- que desde los primeros meses del mandato se ha perseguido por parte del equipo de gobierno y que se ha criticado constantemente desde la oposición, especialmente por parte del PP.

Por ahora, los trabajos tan solo han consistido en el traslado de mobiliario, archivos y de diverso material municipal que ha empezado a salir ya de las oficinas provisionales de Isaac Peral para encaminarse a su nuevo destino. Ayer por la mañana pudo verse ya cierto movimiento en este sentido, si bien no será hasta los próximos días cuando la mudanza adquiera su verdadera dimensión y registre una mayor de actividad. De hecho, los últimos trabajos realizados en el edificio -adecuación de redes de voz y datos e instalaciones eléctricas, principalmente- ni siquiera han sido recepcionados, tal y como puntualizaron ayer fuentes municipales. No obstante, eso no ha impedido que, como anunciara hace unos días el concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, haya comenzado a trasladarse material a las dependendencias de la calle Real para ir poco a poco dándoles forma.

El patio central volverá a utilizarse para dar cabida a convocatorias y actos públicos

El equipo de gobierno prevé que el traslado pueda estar completado en su totalidad antes de que acabe noviembre, lo que a su vez dejaría vía libre a la segunda fase de esta reordenación de las dependencias municipales: la reubicación del Área de Desarrollo Sostenible -que está en la calle Almirante Faustino Ruiz- en el espacio que actualmente ocupa la Alcaldía, en Isaac Peral. Allí, de entrada, también estaba previsto que se fuera la oficina del primer teniente de alcaldesa, si bien este otro movimiento no está todavía claro dado el tiempo que ha transcurrido desde que se idearon estos planes. Y, en todo caso, de llevarse a cabo, no sería inmediato.

Al antiguo edificio del Museo, además de la Alcaldía-Presidencia, se marcharán la oficina de atención al ciudadano, donde se centralizan los trámites administrativos más cotidianos, el departamento de servicios generales, estadística, secretaría general, los grupos políticos municipales, el servicio de protocolo y el gabinete de prensa del Ayuntamiento. Todas estas áreas se repartirán entre la planta baja y la primera del edificio.

El patio central, puntualizaron desde el equipo de gobierno, se utilizará para dar cabida a determinadas convocatorias y actos públicos, como ya se hacía cuando acogía al Museo. Dado la distribución de los distintos servicios, este uso no afectará al normal desarrollo de la actividad municipal. Así, al menos, lo afirman desde el ejecutivo municipal.

Por otro lado, recuerda, también el sótano del edificio se ha acondicionado para el almacenamiento de archivos y material municipal. Y, tras las numerosas críticas que estos planes han recibido en los dos últimos años, se recuerda que este edificio municipal emplazado en pleno centro de la ciudad -una vez que culminen las obras de rehabilitación del palacio consistorial- quedará perfectamente habilitado para ser usado como equipamiento cultural sin necesidad de afrontar nuevas obras.

Además, el equipo de gobierno que comparten socialistas y andalucistas recuedan que entre sus compromisos electorales figuraba el traslado del Museo Histórico al Castillo de San Romualdo, donde el contenido expositivo se muestra desde el pasado mes de enero.