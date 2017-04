"No hay un movimiento eclesial que mueva tanto como las cofradías"

Presume en broma de ser cofrade antes que católico y español por aquello de que su padre le apuntó en la hermandad de los Afligidos antes de bautizarle e, incluso, antes de inscribirle en el registro civil. Y tuvo algo de premonitorio porque ciertamente rara vez Manuel Jesús Sánchez Casas -pregonero de la Semana Santa de San Fernando de 2017- se ha alejado de las cofradías a lo largo de su vida.

Ha tocado casi todos los palos de este mundillo. Desde las responsabiliades de una junta de gobierno al modesto cirio de los hermanos de fila. Y desde la música procesional -gracias a su trabajo de investigación se consiguieron recuperar varias partituras históricas- hasta la almohada debajo de los pasos con los Jóvenes Cargadores Cofrades. Ahí abajo, admite, lo ha pasado a veces muy mal pero también, a menudo, ha disfrutado enormemente haciendo -y siendo- Semana Santa.

Desde 2015 ha encadenado varios pregones -el de la Exaltación de la Cruz, el de la JCC y el de la Virgen de la Esperanza- para terminar ahora con el Pregón de los pregones, el único que se escribe con mayúsculas y el que cada Domingo de Pasión tiene la misión de anunciar a La Isla toda que la Semana Santa, otra vez, está cerca.

Tiene mucho que contar, reconoce sabiéndose responsable de la misión que el Consejo de Hermandades y Cofradías le ha encomendado. Pero Manolo Sánchez Casas, hermano también de la Vera Cruz y del Santo Entierro, afronta el reto entusiasmado y con una ilusión que parece sacada de la tarde de un Domingo de Ramos. Por cierto, que se encargará de presentarle mañana a las 12.00 horas en el Teatro de las Cortes Manuel Muñoz Rivero, su amigo de siempre y hermano mayor también de la hermandad de los Estudiantes, a cuya junta de gobierno pertenece el pregonero. Y la marcha escogida que sonará con antelación al himno de Amarguras será Corpus Christi, lo que no solo define su gusto cofradiero por lo clásico y bueno sino también su incondicional amor cristiano por Jesús Sacramentado. "Super Omnia Christus", dice recordando el lema de los nazarenos rojos del Cristo.

-¿Cómo se hace un Pregón de la Semana Santa?

-Pues ha sido un trabajo muy nocturno. Empecé a mediados de octubre cuando acabé del pregón de la Esperanza. Y puse el 'he dicho' el mismo Miércoles de Ceniza. La verdad es que desde el principio tenía muy claros los temas que quería abordar, pero no la estructura. Así que hice un guión de temas que iba desarrollando como si fueran piezas de un puzle. Ha habido noches frustrantes en las que me iba a la cama después de haber escrito tan solo un verso, una línea... Y otras, sin embargo, que fueron especialmente productivas. Cuestión de inspiración, supongo...

-¿Y cómo va a ser ese pregón que anunciará este año a La Isla su Semana Santa?

-Considero que el pregón es en sí un género literario igual que las marchas procesionales son un género musical. Un género con un formato definido pero que no por ello puede dejar de actualizarse y de incorporar elementos del siglo XXI. Todo se ha dicho ya en los pregones, pero es cierto que cada año es distinto, cada persona que lo pronuncia le da su propio enfoque, su punto de vista, sus vivencias... No voy a salirme de los cánones, no demasiado. Mi pregón va a ser de esos en los que se nombra a todas las hermandades, a todos los Cristos y a todas las Vírgenes. Aunque, eso sí, creo que en cierto modo va a ser más cristífero que mariano. Habrá -calculo- un 70 por ciento en verso y un 30 por ciento en prosa, que es la que ayudará a dar el hilo conductor y a hilvanar los temas. Y, por supuesto, habrá varios mensajes que aprovecharé para decir, porque creo además que es el momento de hacerlo.

-¿Cuál será ese argumento central?

-La fe del cofrade, nuestro carisma dentro el apostolado seglar. Insisto muchas veces en que todos somos Iglesia, los cofrades también. Y verdaderamente no hay un movimiento eclesial en toda España que mueva tanto como mueven las cofradías, que ponga patas arriba ciudades enteras durante una semana para llevar a cabo una catequésis plástica con formas del siglo XVIII... ¡En pleno siglo XXI! Hay muchos carismas en el apostolado seglar, pero tan potente como el cofrade ninguno. Y lo peor es que no nos damos cuenta. Y que la jerarquía de la Iglesia no aprovecha todo ese potencial...

-¿Y entonces cuál sería esa misión del cofrade del siglo XXI?

-Los cofrades tenemos que ser la avanzadilla de la fe. La verdera misión del cofrade es fomentar la acción evangelizadora de la Iglesia. Todo se resume en eso, en evangelizar. Pero evangelizar no es solo catequizar. Es también acercarse a los marginados, contactar con las hambres y miserias del mundo de hoy.

-Ha aludido también a otros mensajes que van a salir a relucir en el pregón...

-Voy a ir hilvanando el pregón con muchos temas: la eucaristía, mi amor a Jesús Sacramentado, el perdón, le hablo a La Isla de La Isla muy claramente... Y, por supuesto, es un pregón de Semana Santa, así que tengo que hablar de las cofradías. En realidad, en este pregón soy yo mismo. No hay otra cosa ahí, en esas páginas, que yo.

-Además de su vocación cofrade que ha vivido especialmente en su hermandad de los Afligidos está también la carga, su experiencia bajo los palos con las cuadrillas de la JCC.

-Yo lo he pasado muy mal y muy bien debajo de los pasos. Me retiré en 2015. Y creo que la Semana Santa isleña, la ciudad, tiene una deuda de gratitud con la JCC por los servicios que ha prestado a sus hermandades. Para mí uno de los momentos más especiales que he vivido ha sido el año en el que pude cargar a mis titulares sin romper la promesa que tengo de vestir la túnica: en 2010, con la Procesión Magna.