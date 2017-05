Una mirada "optimista" a un pasado glorioso

La Academia de San Romualdo ha repetido la fórmula que tanto éxito tuvo el año pasado con la exposición del 250 aniversario de La Isla porque el resultado no puede sino ser un éxito cuando se parte de un nutrido grupo de colaboradores, se echa mano a todas las fuentes y archivos que sean posibles, se sigue un riguroso criterio histórico y, sobre todo, cuando se pone muchísimo cariño al tema. Si además se trata de hablar de La Carraca y de la construcción naval, la cosa toca la fibra sensible de todo isleño que se precie. Así que la muestra que ayer tarde abrió sus puertas en las instalaciones municipales del Centro de Congresos y que la Academia ha dedicado a los 300 años de la construcción naval militar en La Isla viene inevitablemente envuelta en cierto halo de nostalgia y romanticismo. Ahora bien, el propio presidente, José Enrique de Benito, quiso en el acto de inauguración rehuir de esta visión que se queda siempre en lo que fue La Isla y animó a contemplar con otra mirada radicalmente diferente la colección de fotografías que repasa la historia de La Carraca, de la Bazán, que muestra antiguas botaduras, a trabajadores y aprendices... La exposición es, evidentemente, una ventana al mejor pasado de La Isla del que hay que mostrarse siempre orgulloso, pero también -dijo De Benito- "una visión optimista del porvenir". Porque celebrar esos 300 años de la construcción naval que se conmemoran en 2017 no tendría ningún sentido si no se pensara que este sector tan estrechamente ligado a La Isla sigue siendo una opción de futuro. "Si en el pasado fuimos capaces de todo esto, razón de más hay para pensar en qué podemos llegar a hacer en el futuro", llegó a decir el presidente de la Academia.

El alma mater de esta nueva muestra fotográfica de la Academia ha sido Pablo Quijano Cabeza, destacado colaborador de esta institución cultural. Ayer explicó la génesis de esta exposición con la que la Academia, de nuevo, vuelve a asegurarse que en La Isla una destacada efemérides no se pasa por alto, recordó al amplio equipo que la ha hecho posible y relató qué puede verse en esta muestra que se exhibe en el Centro de Congresos. El gran problema -advirtió- ha sido la selección de las fotografías, porque material había de sobra. Pero se han escogido cuidadosamente las imágenes para contar lo que se quería contar, las botaduras de buques, el arsenal y su grandeza, los obreros y, especialmente, esa vida social que tenía la Bazán -antes Consejo Ordenador de Construcciones Navales- y que terminó por convertirse en el santo y seña de San Fernando durante varias generaciones.

La exposición fotográfica ha contado con un amplio grupo de colaboradores

Entre las personas que han hecho posible esta muestra, además de Pablo Quijano, que ha hecho las veces de comisario, se incluyen Ángel López González, Antonio de Hombre Márquez, José Contero Redondo y José Quijano Sánchez. La Academia ha contado también con la colaboración de la Agrupación de Fotográfica Isla de León (Afil), cuyo presidente Ignacio Escuín estuvo presente en el acto.

También respaldaron la inauguración de la muestra el contralmirante y segundo jefe del Arsenal de Cádiz-La Carraca, Cristóbal González-Aller; el director del Museo Naval de San Fernando, el capitán de navío Vicente Pablo Ortells; y la senadora María José de Alba.

Para dar forma a la exposición se ha tirado de los fondos de ABC, de Diario de Cádiz, de Ángel López González, de Antonio de Hombre Márquez, de la Armada, de la ya desaparecida Fábrica de San Carlos, del Estudio Fotográfico Nicolás, de Fernando Mósig, de Foto Fabra, del célebre archivo Quijano, de Manuel Baturone Santiago, del Museo del Ejército y del Museo Histórico Provincial de Cádiz.

La exposición acerca de La Carraca se divide en seis bloques que comienzan en el siglo XIX para repasar luego la historia de los talleres de artillería de La Carraca y San Carlos, del Arsenal en sí y de la Bazán y su precedente el Consejo Ordenador. Incluye también una selección de vistas áreas y la vida social, cultural, las celebraciones...

La muestra se enmarca dentro de un mes de mayo que la Academia de San Romualdo ha dedicado expresamente a este aniversario de la construcción naval y que ha contado ya con varias conferencias. La siguiente, que correrá a cargo del historiador Juan Torrejón Chaves, se celebrará el próximo martes a las 19.30 horas en el mismo Centro de Congresos.