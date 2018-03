La mirada de la ciudadanía

El Teatro Negro de Upace, Juan Cubillana, el Centro de Adultos, la plataforma La otra cara de La Isla, la Federación de Vecinos... son algunos de los galardonados de las primeras nueve ediciones de Premios a los Valores Ciudadanos que instauró el PSOE con la cercanía de la conmemoración del Bicentenario de Las Cortes y que una década después sigue reconociendo la labor de personas y colectivos ejemplos de los principios de igualdad, participación, educación o esfuerzo cívico. En su décimo aniversario estas distinciones siguen destacando ese trabajo que hace crecer la ciudad: la labor docente de Francisco Cid, la apuesta por el deporte adaptado del Club Bahía de Cádiz, la atención a personas con discapacidad de Afanas y la actividad de los veteranos del Grupo Empresa Bazán.

Mirar alrededor para comprobar que no sólo ocurren cosas que hacen dudar y pensar mal, sino para buscar las buenas cosas, apuntaba al principio el conductor del acto, el periodista Pedro Espinosa, sobre cómo actúan estas distinciones en San Fernando haciendo propio el ejemplo de lo que debería hacer la sociedad. "En España aunque en los medios de comunicación salga más el mal, el bien gana", decía más tarde Eduardo Madina, invitado de honor de la cita. De eso se trata, de ponerlos en el escaparate frente a una sociedad crispada en la que "dejamos de mirarnos", comentaba Patricia Cavada, secretaria general de los socialistas isleños. No les pasa a los galardonados que "han sabido mirar que se necesitaba". Lo hace el profesor del Quintanilla Francisco Cid que con la implicación de los padres transforma cada semana su clase de Infantil -en una clínica dental, en un barco pirata, en el Antiguo Egipto...- para dar respuesta a las preguntas de sus alumnos. Cid agradecía ser reconocido por su pueblo, por primera vez en San Fernando, y hacía extensible el premio a un gremio que "forma generaciones". "Mantienen la memoria, los recuerdos, de su empresa", aplaudía Espinosa sobre el Grupo Empresa Bazán antes de que el actual presidente, Isidro Santaoliva, recogiera la estatuilla y agradeciera el reconocimiento a la labor de la actual junta directiva y de las anteriores. Esta entidad nació de comprender las necesidades de los jubilados de Bazán y desde hace más de 50 años continúa firme.

A personas con discapacidad intelectual y sus familias atiende Afanas en San Fernando desde 1975, en un labor incansable desde los distintos centros que funcionan en la ciudad, a pesar de los altibajos, siempre resurgiendo. "Apostamos por la inclusión", exponía ante los presentes Beatriz Sangiao, directora general de la entidad, que agradecía que esa apuesta también fuera municipal con la idea de la Ciudad de la Inclusión, aunque defendía lo mucho que queda por delante para mirar alrededor y comprobar que es una realidad plena.

"Queremos seguir progresando", transmitía José María Cuevas, del Club de Deporte Adaptado Bahía de Cádiz, para advertir de que su mirada no se queda en el presente ni en el pasado por lo que han conseguido y lo conocidos que han llegado a ser, sino que van más allá. Nadie duda porque de las inquietudes deportivas de usuarios del CRMF surgió primero el equipo de baloncesto en silla de ruedas, y después siguieron con pádel, tenis o ciclismo de manos.

"Hoy premiáis a personas, colectivos, proyectos llenos de belleza", destacaba Madina, ex diputado nacional del PSOE que hablaba para cerrar el acto de Andalucía -"sin Andalucía no puedo entender mi vida", "cerca de aquí me curé del peor momento de mi vida", dijo-; también de patria que "no es tanto el espacio que pisamos sino el tiempo que vivimos. Es nuestra época lo que nos define, nuestro tiempo el que nos caracteriza y el que nos dice a qué pertenecemos", expuso para vincularlo a su socialismo. Nunca ha llegado a emocionarse, reconoció, tanto como con una bandera social: de la igualdad, la libertad, la diversidad, el respeto a las creencias e ideologías... Valores que premian los galardones del PSOE isleño y que encarnan los distinguidos. "A ese tipo de patria puedo dedicar una vida entera".