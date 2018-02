La mayoría del pleno rechaza la recolocación del azulejo del Sagrado Corazón en la fachada del Ayuntamiento

El grupo popular se ha quedado solo esta tarde en su propuesta para devolver a la fachada principal del Ayuntamiento el azulejo con la imagen del Sagrado Corazón que fue retirado en el pasado mes de octubre. Ningún grupo municipal ha apoyado la moción que ha defendido el concejal Daniel Nieto. Todos, además, han recordado en sus intervenciones que el proyecto del Ayuntamiento, donde se contemplaba la retirada del retablo cerámico, había sido aprobado en el Pleno por unanimidad y que, además, se había hecho durante el anterior mandato, en el que precisamente gobernaba el PP. "Proponen que se vote en contra de una propuesta que hicieron ustedes mismos", le llegó a recordar soprendido el portavoz de Sí se puede (Podemos), Ernesto Díaz. Tambien se mencionó el acuerdo adoptado meses atrás en el seno de la junta de portavoces –y secundado por el PP, aseguraron– para ceder el azulejo al Arciprestazgo, tal y como había solicitado ante su retirada.

En la votación, solo C’s llegó a abstenerse. El resto de grupos votó en contra de la propuesta del PP. La formación naranja, no obstante, fue especialmente crítica con los populares.

"No se puede ser tan sectario sobre algo que es mucho más sencillo", replicó Nieto, que aseguró que no existe ningún impedimento para conservar en la fachada del Consistorio este azulejo y que el proyecto solo alude en líneas generales a la eliminación de los elementos no originales "ysolo se retira éste".