El largo camino de La Albenda

Este documento urbanístico recoge también el derribo de dos viviendas, que no están habitadas habitualmente, y algunos cuartos. "Son unas construcciones pequeñas que en algunas ocasiones han servido de vivienda, pero incluso en estos dos casos quedan dos parcelas dignas", abunda Ignacio Coello. Eso sí, a pesar de las alegaciones presentadas en esta dirección, no han conseguido que sus propietarios consigan indemnización alguna: no les corresponde según la ley, es la respuesta de la Administración local.

Una vez aprobado el último Plan General (PGOU) el colectivo contrata a un equipo de abogados y arquitectos para que redacten varios estudios de detalle para mejorar ese convenio. Sus reivindicaciones eran reducir el vial para que no hubiera expropiaciones, evitar el derribo de viviendas y aumentar la edificabilidad y el número y de viviendas. No todos los objetivos se han conseguido, reconoce la asociación, que señala los límites que pone la ley. El estudio de detalle que presentó Camposoto al Consistorio, que había logrado el apoyo vecinal mayor, fue aprobado definitivamente en 2015 con algunas modificaciones. "Se aprueba con este equipo de gobierno aunque se había negociado también con el anterior", detalla Coello. Ese documento se tiene en cuenta en el proyecto de reparcelación.

La AVV Camposoto defiende el trabajo realizado

La asociación de vecinos Camposoto lamenta el rechazo de Podemos a los planes urbanísticos para La Albenda y sus afirmaciones de que no cuentan con el apoyo de los vecinos. La junta directiva defiende el trabajo realizado en más de 15 años de negociaciones para buscar una solución con distintos equipos de gobierno, ediles de urbanismo e incluso reuniones con partidos políticos. "Es extraño que en este tiempo sea el único partido político que no se ha puesto en contacto con nosotros", cuestiona. Igualmente rechaza las referencias a "clientelismo del PSOE": "No entendemos a qué ni a quiénes se refiere: esta asociación lleva años sin solicitar subvenciones al Ayuntamiento, no sabemos las ideas políticas de su junta, ni ha participado en actos políticos de ningún partido".