Los kioscos de prensa tendrán una estética y ubicación muy precisas

El Ayuntamiento planea instalar tres kioscos de prensa, cuya adquisición está en proceso administrativo, en el entorno del centro comercial San Fernando Plaza, en La Glorieta y en las inmediaciones del Hospital de San Carlos (donde ya hubo uno). El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, explicaba ayer algunos detalles de la operación, vinculada a la petición del ciudadano Óscar Aragón, que solicitó hace año y medio la explotación de una de estas estructuras al gobierno municipal. "No estamos hablando de que se solicite una licencia de autorización para realizar una actividad económica sino de algo más complejo", dejó claro ante las críticas que han recibido por la demora en la resolución de esta cuestión. De hecho, apuntó, se remitirá al Defensor del Pueblo Andaluz la información que ha demandado al respecto después de la reclamación presentada por el afectado.

"A pesar de lo que circula por las redes sociales o de lo que otros grupos políticos expongan, no se pide una licencia de autorización -insistió-. Se pide que el Ayuntamiento asuma la instalación de los tres kioscos, que luego eso sí sacaría a licitación para su explotación". La demora, defendió, viene porque se propone colocar en el viario público una estructura que debe reunir una serie de condiciones y cumplir con unos requisitos mínimos. "Hablamos de poner un kiosco en la calle, en una ciudad a la que queremos cambiar la imagen y no se puede instalar de cualquier manera", abundó. Se refería el edil socialista a la intención municipal de dar una imagen unitaria de San Fernando, con mobiliario urbano y otros elementos que guarden una misma línea. Con ese objetivo se ha encargado por ejemplo el manual de paisajismo urbano. Entre los pasos que han dado para ello, comentó "hemos tenido que buscar la ubicación adecuada y la tipología y el diseño de la estructura que se adapte a ese modelo de ciudad nuevo, en concordancia con la estética de ciudad que queremos". El objetivo final, se explayó, es atraer turismo y visitantes a La Isla, y para ello cuidar la imagen es primordial. "No voy a nombrar otros municipios, pero en algunos sitios determinados kioscos deslucen a la ciudad", añadió.

Los kioscos se instalarán en los entornos del hospital de San Carlos, el Plaza y La Glorieta

Desde el equipo de gobierno se entendía que la elección de las ubicaciones debía tener en cuenta qué negocios existían en los alrededores: "Instalar un kiosco de estas características tiene su justificación cuando en la zona no hay posibilidad de comprar ese producto porque no cuenta con establecimientos privados para ello". Lo contrario, advirtió, sería fomentar la competencia desleal con un negocio que paga su alquiler y sus impuestos.

Otro escollo que la propuesta debe solventar es la cuestión económica, ya que, como recuerda Rodríguez, el presupuesto municipal no contemplaba una partida para ello. "Ahora estamos buscando soluciones con remanentes de otras aplicaciones presupuestarias", aseguró el responsable municipal. Concretamente, un informe de Intervención, según los datos aportados por Óscar Aragón que sigue muy de cerca la tramitación del expediente. "Está en vías de solución, pero requiere tiempo", reconoció Conrado Rodríguez. Después vendrá la licitación pública, "de libre concurrencia y bajo una serie de criterios", para que las personas que estén interesadas puedan optar a la explotación.