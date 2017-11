Un intento de robo causa varios destrozos en el comedor benéfico El Pan Nuestro

Un intento de robo en el comedor benéfico El Pan Nuestro ocasionó en la noche de ayer diversos daños materiales en estas instalaciones cercanas al polígono industrial de Fadricas, donde la asociación atiende cada día a cientos de familias sin recursos además de a un nutrido grupo de transeúntes que a diario acuden a este centro.

A primera hora de la mañana, cuando en el comedor se disponían a iniciar la rutina diaria de una nueva jornada, se encontraron con que durante la noche habían intentado forzar la entrada a las instalaciones, previsiblemente con la intención de robar en su interior. No obstante, al no haber conseguido sortear las medidas de seguridad con la que cuenta el comedor, intentaron desde el exterior del edificio llevarse aquello que pudiera tener algún valor, como los marcos de la ventanas, mosquiteras buzones y otros elementos similares a los que, supuestamente, podrían sacar algo de dinero con su venta. No consiguieron mucho, como ayer explicaban desde el mismo comedor al lamentar lo ocurrido. Pero sí ocasionaron bastantes destrozos en el edificio. La asociación tiene previsto hoy formalizar la correspondiente denuncia en la Comisaría de la Policía Nacional. Lamentablemente, el comedor benéfico El Pan Nuestro, que hace apenas unos días cumplió 25 años, ha sufrido ya con anterioridad diversos incidentes similares.

Por otro lado, desde el Ayuntamiento, ayer, también se dio a conocer la iniciativa Merienda con corazón que se ha organizado para ayudar a recaudar fondos para esta entidad benéfica y que tendrá lugar en los salones Yeyo Celebraciones el próximo miércoles a las 17.30 horas.

Habrá merienda con café y 450 pasteles donados para las 300 personas que acudirán al evento benéfico -que contará también con la presencia de representantes del equipo de gobierno municipal- en el que habrá actuaciones a cargo de la academia de baile de Pepa Peña y se sortearán también varios regalos gracias a la colaboración de varios comercios.