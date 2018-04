El instituto La Bahía estrenará su nuevo aulario este próximo curso

El nuevo aulario del instituto La Bahía estará listo para su uso el próximo curso. La ralentización de las obras por los temporales no ha impedido que la empresa constructora, Desarrollo de Obras y Contratas SL, esté dentro de los plazos previstos para su terminación que se prevé para junio. Ayer el delegado del Gobierno de la Junta en Cádiz, Juan Luis Belizón, visitaba el lugar junto a la alcaldesa, Patricia Cavada, otros concejales y el director del centro, David Funes, para conocer los detalles de una intervención que se desarrolla sin interferir en la labor docente.

El esqueleto del nuevo edificio de una sola planta que vendrá a ampliar las dependencias del La Bahía ya permite vislumbrar las considerables dimensiones que tendrán las aulas y el restos de espacios que albergará. "Está la envolvente y queda todo el trabajo de tabiquería para ir separando cada aula", explicaba uno de los responsables de la obra, que aportaba algunas de las características de la construcción. Aunque ahora se haya tirado un tramo del tabique perimetral del instituto para facilitar los trabajos, éste se volverá a levantar y quedará tal cual estaba, lo que significa que el edificio no tendrá un acceso directo desde la calle, sino desde el interior del complejo educativo. La elevación del edificio que está al nivel de la calle y no del instituto, situado en una cota más baja, no supondrá un problema, pues están diseñados accesos adaptados para todo tipo de personas.

A partir del próximo curso, este instituto situado en la avenida Constitución contará con cuatro aulas más para dar un respiro a sus necesidades. Desde el equipo directivo y la asociación de madres y padres se había reclamado la readecuación de los espacios existentes o su ampliación para evitar la masificación de las aulas, dado el aumento de escolarización de los últimos años. "Se pidió paciencia y por fin está en marcha. Para el próximo curso será realidad, lo que hará que no haya complicaciones a la hora de organizar el centro, ni aulas dobles", comentó el delegado.

Las aulas estarán orientadas hacia el patio de la zona noroeste del instituto -junto al gimnasio-, mientras que el resto de dependencias de apoyo estarán en el lado opuesto (dando hacia la calle, aunque no pegado a la tapia perimetral y vinculado a una nueva zona de patio): serán los aseos para alumnos y profesores y un aula de apoyo, según los deseos del centro que la ha preferido a otros espacios previstos inicialmente. "El edificio se sitúa sobre un forjado sanitario para aislarlo del terreno y así cumplir las exigencias de aislamiento térmico y acústico", señaló el representante de la constructora que se refería a cuestiones que ayudarán al confort de los estudiantes, como la climatización y la ventilación. Incluso tendrá un porche, una superficie de sombra en la zona del patio.

La actuación, que tiene un presupuesto de 287.060,17 euros, está prevista que finalice para el mes de junio. Ayer mientras la dirección del centro y los dirigentes políticos comprobaban cómo marchan las labores de construcción, los operarios seguían trabajando en el edificio para cumplir con esos plazos.

El dirigente andaluz recordó otras actuaciones que se van a realizar en los institutos Las Salinas, Sancti Petri y Jorge Juan y las intervenciones que se están preparando para los antiguos colegios de Defensa.