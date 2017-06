3R impugna el punto sobre las asignaciones a grupos municipales del pleno de febrero

Plataforma 3R impugnó el martes el acuerdo del Pleno del pasado mes de febrero dado el carácter "ilegible" del punto con el que se daba cuenta de las asignaciones económicas que reciben los grupos municipales de la Corporación de San Fernando. Con esta medida se pretendía dar explicaciones sobre la utilización de este dinero, que asciende a 400.000 euros, una acción a la que no se da cumplimiento, entiende la formación, por las formas en que se produjeron. 3R critica que los grupos de PSOE, PP, andalucistas y Ciudadanos (C's) hicieran "piña" para, por el contrario, "evitar dar explicaciones a los ciudadanos de lo que han hecho con su dinero".

La formación considera "argucias" que la documentación sobre las asignaciones de los grupos estuviera lista apenas dos horas antes de la celebración de la sesión plenaria, y que incluso los documentos fueran "ilegibles". A pesar de ello, lamentan, los grupos mencionados anteriormente votaron la urgencia del punto "y lo que ello implicaba".

Además de la impugnación, Plataforma 3R ha decidido entregar el acta del pleno de febrero -fedatada por la Secretaría General del Ayuntamiento- al Tribuna del Cuentas dentro de la acción que tiene abierta por la falta de acreditación del uso del dinero de las asignaciones en el periodo 2007-2015, que asumía los informes de la Intervención Municipal que advertía de que no contaba con un solo documento que justificara en qué habían gastado los grupos municipales sus asignaciones. Con ello quieren que el alto tribunal tengan constancia del modus operando "tan singular" que se aplica en el Administración local de San Fernando con estas cuestiones que tienen que ver con las arcas municipales.

Son, continúa Plataforma 3R sus quejas, casi 3,4 millones de euros (en ese periodo, al que se suma el dato del ejercicio cerrado) que quedan "fuera del control de las instituciones, fuera del control ciudadano, algo que es una aberración democrática sin parangón". La cuestión se agrava, a su juicio, dado que esta opacidad beneficia, "permitiría dejar indemne", a quien use el dinero en cuestiones expresamente prohibidas por ley. Como pagar remuneraciones de personal, como la compra de activos fijos de carácter patrimonial o como financiar a entidades vinculadas a estos partidos. "Estos temas no han podido ser fiscalizados por nadie". Las responsabilidades en la jurisdicción contable, matizan, son personales y nominales.

Desde el gobierno municipal apuntan, de cualquier forma, que Plataforma 3R no puede impugnar un acuerdo que no existe, pues al pleno de febrero se llevó simplemente una dación de cuenta del gasto de las asignaciones de los grupos municipales. En cuanto a la ilegibilidad de los documentos aclararon que en el expediente del pleno no había ningún problema. Sólo las copias de los documentos que se hicieron no podían leerse, por lo que fueron remitidas con posterioridad ya corregidas, tal y como pidió la concejala no adscrita, Inmaculada C. López.