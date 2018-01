"Hemos hablado con Defensa de la playa y el campo de tiro"

No va a ser un año más. A la rehabilitación del Ayuntamiento, que tiene previsto concluir en junio, se suma la remodelación del Mercado Central, la ampliación del centro cívico de La Ardila o las obras previstas en la avenida Constitución, además del gran proyecto de la playa que -insiste el gobierno municipal- arrancará definitivamente en los primeros meses de 2018. Y todo -recuerda la alcaldesa, Patricia Cavada- en el año en el que despegará la estrategia EDUSI y en el que tomará forma el anhelado Museo Camarón, cuestiones clave que permitirán a La Isla "un posicionamiento estratégico".

Con todas estas obras en cartera, mañana, a la vuelta de las fiestas navideñas, arrancarán también en el Ayuntamiento doce meses que en la política estarán necesariamente marcados por la proximidad de las municipales de 2019, en los que el ejecutivo se juega prácticamente el mandato y en los que esos proyectos e inversiones que desde hace tanto tiempo se trae entre manos tendrán al fin que ponerse en práctica o quedarse definitivamente atrás.

La próxima semana se reunirá la comisión de expertos para valorar las propuestas del Museo Camarón"Tenemos que conseguir el posicionamiento estratégico de la ciudad en distintos ámbitos" La rehabilitación del Ayuntamiento va a sorprender. Mi objetivo es que podamos regresar antes de las elecciones"En 2018 vamos a ser el municipio de la provincia que va a tener una mayor inversión pública"

Además, el equipo de gobierno confía en sacar al fin algo en claro de las siempre complicadas negocaciones con el Ministerio de Defensa, que ahora han vuelto a retomarse, una noticia que la alcaldesa adelanta en esta entrevista. Cavada es prudente y casi no da detalles al respecto porque todo está todavía por concretarse pero reconoce que en los últimos meses ha habido contactos, que se ha estado hablando del campo de tiro y de la liberación de los 1,3 kilómetros de la playa de Camposoto que todavía están en manos militares. El Ayuntamiento, de hecho, está a la espera de que el Ministerio le remita una propuesta de convenio.

-El Año Camarón ha llegado a su término... Y ahora toca poner en marcha el Museo.

-Siempre he dicho que el Año Camarón no solo era 2017 sino también el 18, el 19, el 20... Que era el momento de hacer que por fin la figura de Camarón fuera lo que tenía que ser: uno de los principales referentes desde el punto de vista turístico y cultural, una seña de identidad de Andalucía y el flamenco y, por supuesto, de San Fernando. Y 2017 ha sido un buen año. El Año Camarón ha tenido repercusión nacional e internacional en distintos ámbitos, ha contado con un congreso de enorme proyección y ha terminado con un hito como es la definitiva puesta en marcha del Museo, que será una realidad después de 25 años. La próxima semana se reunirá en el Instituto Andaluz del Flamenco la comisión de expertos para abordar la valoración de las propuestas de musealización presentadas en la licitación.

-Al aniversario se le ha quedado pendiente un cosa: el Premio Camarón. ¿Qué ha ocurrido?

-No ha pasado nada. Todo está planteado. Tenemos el acuerdo con los patrocinadores y ahora, a partir de enero, firmaremos los convenios de colaboración para que durante 2018 pueda celebrarse. Ha sido un año intenso y en este premio, para tener entidad, tenían que intervenir distintos agentes, no solo el Ayuntamiento. Hemos llegado a acuerdos con Canal Sur, con la Junta y la Consejería de Cultura a través del Instituto Andaluz del Flamenco, con la Diputación de Cádiz y con un patrocinador privado. Todo tomará forma en breve. Lo importante, como decía, es que el Año Camarón no se quede en 2017 sino hacer cosas que se perpetúen en el tiempo.

-Y si Camarón ha sido el protagonista de 2017, ¿2018 será el año de los fondos EDUSI?

-2018 tiene que ser el año de muchas cosas y una de ellas es la EDUSI. Hemos estado trabajando desde el principio en los proyectos, la tramitación administrativa y la financiación para conseguir hitos importantes en los tres sectores que generan empleo: la industria, el comercio y el turismo. Pero además este año va a ser el del posicionamiento de San Fernando, el del reconocimiento social fuera de nuestro ámbito. Además de lo físico -de las obras y de los proyectos en los que estamos inmersos- en los sectores de desarrollo necesitamos de ese posicionamiento. Podemos hacer la remodelación de los accesos de la playa, el Museo Camarón, potenciar el Parque Natural con las actuaciones de los EDUSI... Pero necesitamos además posicionarnos en el turismo natural, en el turismo cultural relacionado con el flamenco, en el marco de la provincia con la playa... Incluso en sectores como la dependencia, en el comercio -con Bahía Sur y el centro comercial abierto- y, cómo no, en la industrias digital (con el proyecto de El Barco). Se trata de alcanzar ese posicionamiento estratégico como ciudad en distintos sectores y en distintos ámbitos pero todos complementarios y sumatorios.

-La Isla ha comenzado el año con un millar de desempleados menos que en enero de 2017.

-El principal problema de la ciudad es el desempleo. Lo tenemos claro. Por eso trabajamos para posicionar la ciudad, convertirla en un referente y promover actuaciones, como he dicho antes, que generen riqueza. Hemos conseguido recuperar todo el empleo que se destruyó durante el mandato de Loaiza. Ahora el objetivo es terminar por debajo de los 10.000 desempleados y volver a las cifras de antes de la crisis. Estamos creando mil empleos por año y la tendencia tiene que seguir. La bajada del desempleo se ha convertido en algo estructural.

-Mañana comienzan las obras del Mercado Central. Este mes está previsto también que arranquen los trabajos para la ampliación del centro cívico de La Ardila. Se ha licitado la remodelación de la avenida Constitución. La rehabilitación del Ayuntamiento, si todo va bien, acabará a mediados de año... Son inversiones previstas desde hace tiempo que confluirán al fin en este 2018, aunque sigue habiendo cuestiones pendientes como el centro de adultos o la remodelación de la plaza del Rey.

-Son proyectos que van a marcar el año y en los que llevamos mucho tiempo trabajando y sorteando dificultades para que puedan ponerse en marcha. En lo que respecta al centro de adultos le puedo decir que están ya redactándose los pliegos para licitar las obras. Ciertamente, ha costado porque al final ha requerido de una cuantía superior a la que teníamos prevista y hemos estado buscando la partida necesaria. En cuanto a la remodelación de la plaza del Rey tenemos ya redactados los pliegos administrativo y técnico -pendientes de revisión- para proceder a su licitación en próximas fechas. Es una actuación necesaria ante la importancia de una obra como es la rehabilitación del Ayuntamiento, que es una intervención que va a marcar un antes y un después. Estoy segura de que va a sorprender. Después de ver ese edificio tan deteriorado por el paso del tiempo vamos a poder contemplar una rehabilitación exquisita y rigurosa, que está a la altura tanto de lo que simboliza este edificio desde el punto de vista de la arquitectura como de lo que simbólicamente supone para La Isla. Todo ello se relaciona también con la remodelación del Mercado Central y de las calles del entorno, donde queremos potenciar la hostelería y estamos trabajando en ese sentido.

-La intervención tiene previsto acabar a mediados de año pero volver al Ayuntamiento es otra historia: adecuación de instalaciones, equipos, mobiliario, mudanza... ¿Cree que dará tiempo a regresar antes de que acabe el mandato?

-Eso es lo que espero. Mi objetivo es que estemos de vuelta antes de las elecciones y por este equipo de gobierno no va a quedar. De hecho, estamos avanzando todo lo que podemos en todas estas cuestiones que menciona.

-Otro proyecto que está enquistado, que debería haber empezado después de verano, es la remodelación de los accesos de la playa de Camposoto.

-En absoluto es un proyecto que esté enquistado. Es, de hecho, uno de los proyectos que está más avanzado. Ya ha sido revisado por el órgano competente de la Junta de Andalucía y estoy segura de que a principios de este año veremos como empieza. Los trámites están bastante avanzados ya que la obra se realizará a través de una encomienda a Tragsa.

-Pero en todo caso será difícil completar la obra antes de que empiece el verano.

-Vamos a empezar la obra. Es nuestro objetivo ahora mismo, que se empiece en el primer trimestre del año. Confíamos en los plazos. A lo mejor estamos hablando de trabajos que son compatibles con el uso de la playa o, quizá, si llega el caso, habrá que replantearse algunas cuestiones de la obra para no afectar a la temporada, pero nuestro objetivo es empezar.

-No ha conseguido llegar a un acuerdo para los presupuestos de 2017 ni, por ahora, para los de 2018.

-Vamos a tener presupuestos en 2018 y van a ser unos presupuestos muy buenos para la ciudad, que tendrán una importante inversión pública, que es la que permitirá ese posicionamiento estratégico del que antes hablaba. No me cabe duda de que vamos a ser, con el apoyo de otras administraciones -y proyectos como el Museo Camarón, la playa...- el municipio de la provincia que va a tener mayor inversión pública. Estoy segura.

-Hace unos meses trascendió un informe del Ejército de Tierra que contemplaba la liberación de los 1,3 kilómetros de playa que siguen en manos militares siempre y cuando el Ayuntamiento asumiera el coste de la construcción de una galería de tiro dentro del acuartelamiento. ¿Ha cambiando esto las relaciones -las negociaciones- con el Ministerio de Defensa?

-Después de conocer ese informe nos hemos vuelto a reunir en Madrid con la Dirección General de Infraestructura para abordar este tema. Hablamos tanto de la playa como del campo de tiro de Camposoto, cuestiones que son claves para el desarrollo turístico de San Fernando y que supondrían un paso importante para iniciar la recuperación de terrenos de cara al futuro de la ciudad. Defensa, en aquella reunión, se comprometió a trasladarnos una propuesta de convenio por escrito. Sabemos -nos consta- que han estado haciendo gestiones internas con el acuartelamiento de Camposoto, con Costas, con Torregorda... Y esperamos contar pronto con esa propuesta escrita.