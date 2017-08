El "gran contrato" de Jardines aumenta su presupuesto un 35%

El nuevo contrato de Parques y Jardines que acaba de licitar el Ayuntamiento para San Fernando se antoja ambicioso al incluir importantes mejoras y, por tanto, un incremento considerable de su presupuesto anual. Habrá que ver eso sí en cuánto finalmente se adjudica pasado un proceso que durará a buen seguro meses. Desde el Área de Desarrollo Sostenible se ofrecen datos y detalles para exponer las peculiaridades y novedades de su apuesta: desde la ampliación de zonas verdes a la incorporación del mantenimiento de los parques infantiles, sin olvidar futuros espacios verdes.

La acogida de la nueva plica ha resultado sin embargo dispar: mientras el gobierno destaca sus bondades, desde la oposición se ha optado por la prudencia o la crítica. Se demostró en el pleno de julio cuando el documento fue aprobado gracias a la abstención del grupo Sí se puede y la concejala no adscrita, Inmaculada C. López, que pusieron en entredicho que no se optara por remunicipalizar el servicio, por un lado; y el escaso acceso al documento, por otro. Decidieron su postura para no bloquear un proceso administrativo. Votaron en contra el PP, que lamentó la información "nula" dada sobre el documento previa, sus carencias y que fuera a "perpetuar" un modelo que tiene descontentos a los vecinos; y Ciudadanos, por entender que habían tenido poco tiempo para analizar el contrato.

contrato con garantías

Para el alcalde accidental, Fran Romero, los ediles de Sí se puede y López tomaron su decisión desde una postura "de responsabilidad", porque se trata de un contrato con garantías, desde un pliego administrativo con seguridad jurídica; hasta las cuestiones técnicas que recoge, que son fruto del trabajo de los profesionales de la delegación y de las peticiones de la Federación de Vecinos. "Se han elaborado dos documentos, un inventario de espacios verdes y un plan director, que han servido de base. Se ha tratado el tema con la federación. Ha habido dos comisiones de grandes contratos donde se ha escuchado a los grupos políticos. Los pliegos han estado a su disposición, también los técnicos", defiende Romero sobre el trabajo previo desarrollado para llegar al punto actual, la licitación del nuevo contrato. "Se ha hecho con tiempo", insiste, por eso habla de "gran contrato".

ampliación de zonas

El crecimiento de zonas verdes atendidas es evidente al observar los datos que se desprenden de la nueva plica. Aumenta la superficie de césped y de áreas de paseo, además del número de palmeras. En definitiva se realizará el mantenimiento del doble de superficie, frente al servicio vigente, dividas en 183 zonas de acción: desde parques, jardines, plazas, áreas residenciales, rotondas, zonas industriales hasta colegios públicos.

Estos puntos de intervención se especifican en cada una de las zonas en las que se dividen la ciudad, seis en total. Cada una está a su vez partida en diversas áreas como recoge la planimetría desarrollada por Desarrollo Sostenible.

El pliego de condiciones para el nuevo servicio concreta qué parques se atenderá cada día y cuáles se hará al menos de lunes a viernes. En la primera lista está el Parque del Oeste, el Barrero, el Cerro, el Parque Almirante Laulhé, Parque de las Huertas y Plaza de las Esculturas. En la segunda relación constan el Parque de los Olivos, el Paseo General Lobo, la Plaza de las Bulerías, el parque junto al centro cívico de La Ardila, la Plaza del Fandango y el Parque de Villamaruja.

documentos exhaustivos

Todas estas áreas y muchas otras forman parte de un inventario de zonas verdes detallado hasta el extremo, en el que por zonas -las seis señaladas antes- se recogen todos los puntos cuyo mantenimiento corresponderá a este servicio. Se especifica la superficie de césped menor de 1.000 metros cuadrados, los parterres de arbusto con riego manual, los paseos con zonas ajardinadas o los puntos de arbustos, entre otros pormenores, que hay en cada uno de ellas. Pero además para cada zona verde, plaza o calle se contempla fichas con sus datos concretos. Así, por ejemplo, la barriada de La Ardila tiene 2.123 metros cuadrados en superficies mayores a 1.000 metros cuadrados de césped con riego automático, 30 unidades de naranjo, 128 unidades frondosas, 119 arbustos y 18 palmeras, de las que se fija qué atención requieren.

Un segundo documento, un Plan Director de Zonas Verdes, vuelve a incluir toda esa información a la que suma propuestas de mejora, que no sólo afectan a cuestiones de Desarrollo Sostenible sino también a otras áreas municipales. Para la plaza de la Ladrillera, por ejemplo, se propone la siembra de arbustos en la zona central de cada jardín y el acondicionamiento de parterres sin plantaciones. Para la Alameda se plantea la eliminación del cableado eléctrico existente en palmeras, la reposición de señales o la mejora de la conservación del parque infantil, entre otras cuestiones.

Ambos informes han servido de base para los pliegos del contrato, incluso -apunta el responsable de Desarrollo Sostenible- son un instrumento muy válido para las empresas.

datos del proceso

Los interesados en hacerse con la gestión del servicio tienen hasta el 29 de septiembre para presentar ofertas, según marca la licitación que hace unos días salió publicada en el Diario Oficial de la Unión Europea (DOUE). En ella se marca el tipo de licitación en 7.938.934,57 euros, que es el valor estimado del contrato -los cuatro años de vigencia sin IVA, los dos de prórroga y la ampliación del 30% como máximo que se prevé-. En cualquier caso por año se calcula un presupuesto de 1.334.182,06 euros.

Las plicas se abrirán el 5 de octubre y a partir de entonces se estudiará cada una por lo que se espera que el proceso se prolongue varios meses. Entre los criterios de valoración, evidentemente, estará el precio, pero también el número de jornadas. "Al ser un tipo de licitación mayor que el actual calculamos que pueden ser un 25-30% más", asegura Fran Romero. Eso se traducirá en nuevas incorporaciones de personal -aparte del actual que tendrá que ser subrogado-, bajo la premisa de una contratación ética y responsable. "Tiene que ser empleo estable, exigimos que sean indefinidos y que haya igualdad entre hombres y mujeres, que será además un criterio de puntuación", destaca. A eso se suma el "compromiso social" que se traduce en la aplicación de medidas de conciliación, personal, familiar y laboral.

mejoras en el contrato

Con este contrato se intenta paliar distintas carencias, como el arreglo de las zonas ajardinadas de los colegios públicos, para lo que cada verano hay que sacar un contrato nuevo. También se incorpora el mantenimiento de los parques infantiles existentes (50) y las áreas con aparatos de gimnasia (que son seis, y para lo que se prevé un mínimo de 20.000 euros).

Esta nueva licitación también prevé dos nuevas zonas verdes, en el Paseo de La Magdalena y en la Ronda (lo que sería el Parque del Este), que se desarrollarán con los fondos europeos Edusi. "En la Ronda se llegará hasta donde sea posible por sus particularidades para que se acerque a lo que es el Parque del Oeste, una gran espacio de ocio para las familias isleñas", explica el alcalde accidental.

El documento hace hincapié en la recogida selectiva de residuos, que deberán ser tratados o entregados a gestores competentes. De hecho, se insiste en la gestión de los residuos vegetales, para lo que se pone a disposición del adjudicatario una máquina trituradora con la que proceder al compostaje.

También se detalla las medidas de control que debe poner en marcha: con sistemas informáticos; control del personal; informes de calidad, tanto internos como externos (a través de auditorías externas que sufragará la empresa). "Les vamos a pedir que abran un portal web de información de los servicios que también recoja incidencias. De alguna forma buscaremos la conexión con Línea Verde. Aspiramos a la excelencia desde el rigor en el control", asegura el concejal de Desarrollo Sostenible.