El gobierno local pide "responsabilidad" para que salgan adelante las ordenanzas fiscales

"Esperamos que el Partido Popular no continúe en la dinámica de votar en contra de los intereses de los isleños". Son las declaraciones del concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, que hace referencia a la modificación de las Ordenanzas Fiscales para 2018 que se vota hoy en un pleno y el anuncio de los populares de que no darían su apoyo a las tasas e impuestos. "Bloquear las ordenanzas obligará a no aplicar las modificaciones que pretendemos y ello provocará una subida del IBI [Impuesto de Bienes Inmuebles] por lo que hacemos un llamamiento a la responsabilidad", señala.

A la sesión de hoy se llega tras la aprobación provisional y un periodo de alegaciones, en el que el equipo de gobierno defiende que "ha demostrado su capacidad de diálogo y su predisposición a aceptar las aportaciones de los grupos políticos de la oposición". "Siguen estancados en la dinámica de oponerse a cualquier medida que beneficie a los isleños, a pesar de que entre las alegaciones estimadas se encuentran varias del PP", insiste Rodríguez. A pesar de todo esperan que los concejales actuén "con responsabilidad" para aprobar la actualización de impuestos y tasas de cara a 2018.

Del PP se ha asumido su propuesta para el vivero de empresas y se cambiará en enero la tasa sobre prestación de servicios de utilización de casetas en la Feria.

Las alegaciones populares no son las únicas aceptadas por el gobierno municipal. También se han estimado de Ciudadanos, en lo que se refiere a la tasa de los vendedores ambulantes del mercadillos de La Magdalena. Se han aceptado las bonificaciones por familia numerosa y se tiene el compromiso de estudiar la propuesta de bonificación del Impuesto sobre el Incremento del Valor de los Terrenos de Naturaleza Urbana (Plusvalía) en el caso de herencias.