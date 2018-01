El gobierno local reprueba las "amenazas" lanzadas por Hacienda

El gobierno municipal ha reprobado "las nuevas amenazas" del Gobierno Central en relación a los planes de ajuste de los ayuntamientos que se aprobaron en 2012 como condición para acceder al llamado Plan de Pago a Proveedores. El concejal de Presidencia, Gestión Presupuestaria y Tributaria, Conrado Rodríguez, lamentaba que se hayan hecho "incluso amenazas de ser disueltos", a los ayuntamientos porque el fin del Ministerio de Hacienda, a su juicio, es que "subamos los impuestos y recortemos gastos, algo que afectaría directamente a los servicios públicos municipales" en referencia a los nuevos ajustes que se piden.

La carta recibida por el Ayuntamiento reclama que la administración tome medidas para cumplir con el Plan de Ajuste. En el caso de San Fernando se remite por no cumplir con el plazo medio de pago a proveedores. Y precisamente por centrarse en este punto, pero no en la realidad de las arcas municipales, ni en la reducción del periodo de pago, ni en los ingresos, se critica desde el equipo de gobierno la actitud de Hacienda. "No tiene en cuenta en absoluto la realidad de los ayuntamientos", insiste el concejal socialista. El Periodo Medio de Pago a proveedores quedó establecido en 30 días como objetivo para 2016 en el Plan de Ajuste, explica. "Cuando acabamos el año en 40. Hay que recordar, en este sentido, que cuando llegamos al gobierno nos encontramos con 58,28 días y que, a fecha de 31 de diciembre de 2016, ya se había disminuido a 40,49 días, una reducción de más del 30%", precisa. A eso añade Rodríguez el argumento del superávit "de casi siete millones de euros" con el que cerró el año 2016 el Ayuntamiento isleño y que ese año había sido el Consistorio de la provincia de Cádiz con más de 40.000 habitantes "con el mejor promedio de pago a proveedores, con una media muy por debajo de los 60 días que establece como tope el ministerio de Hacienda". También recuerda el responsable de la Hacienda municipal que en lo que va de mandato han reducido la deuda financiera a 35 millones de euros.

La advertencia de Hacienda es por superar el plazo medio de pago a proveedores

Con este panorama, el gobierno local se pregunta por qué reciben las amenazas recibidas por carta y por qué se les pide que suban los impuestos o que hagan más recortes?. "El motivo no es otro que querer obligarnos a subir los impuestos a los isleños. Va en el adn del PP, partido que en esta ciudad votó y sigue votando en contra de la bajada del tipo impositivo del IBI", apunta. "El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, quiere que la ciudadanía pague más impuestos, al igual que el PP en esta ciudad, que pretendía una subida del 4 por ciento siguiendo las mismas directrices que el Plan de Ajuste aprobado en 2012 por el señor Loaiza como alcalde", advierte el edil de Gestión Presupuestaria y Tributaria.

El gobierno isleño reitera su defensa de las cuentas municipales "saneadas" y que le permiten invertir en transformar y dinamizar la ciudad, por lo que exige al Ejecutivo que "deje de asfixiar a los ayuntamientos y nos deje seguir haciendo bien las cosas, porque este ayuntamiento está cumpliendo y cumplirá con sus obligaciones". "No nos puede amenazar y lanzar advertencias de este tipo cuando no controlan su propio déficit", concluye dirigiéndose al Gobierno central.