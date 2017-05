El gobierno local quiere iniciar la estrategia EDUSI este mismo año

El gobierno local prevé que a finales de año se complete la aportación municipal a la Estrategia de Desarrollo Urbano e Integrado (EDUSI), que asciende en total a 2,5 millones. De esta cantidad, que se sumará a los 10 millones que vendrán de Europa para propiciar la regeneración de la zona este de la ciudad a través de distintos proyectos, el Ayuntamiento ha aportado ya un primer millón a través de remanente del ejercicio presupuestario de 2015, que se resolvió a finales del pasado año. Falta por tanto otro millón y medio de los fondos municipales para la estrategia EDUSI, un trámite que el equipo de gobierno quiere solventar cuanto antes puesto que le permitirá acelerar la puesta en marcha del programa. Y los tiempos son especialmente importantes para el ejecutivo, que se ha impuesto el reto de ejecutar el programa en la mitad del plazo que da Europa: en tres años, lo que implica que los proyectos planteados -la regeneración de toda la zona comprendida entre La Magdalena y La Almadraba- se quieren tener acabados en torno a 2020.

El millón y medio de los fondos EDUSI, según el concejal de Presidencia, Desarrollo Económico y Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, saldrá en principio de una partida de los presupuestos municipales de 2017, a los que ahora se está dando forma. Evidentemente, dichos presupuestos dependen de un acuerdo con otro grupo de la oposición para salir adelante, algo que reviste cierta complejidad política en la actualidad. Ciudadanos, de hecho, se ha desmarcado y ha señalado en reiteradas ocasiones que no apoyará las nuevas cuentas municipales. En todo caso, precisó Rodríguez en declaraciones realizadas a este periódico, hay otras opciones que permitirán solventar esta cuestión aún cuando no hubiese acuerdo para los nuevos presupuestos. Entre ellas, la más probable sería una modificación de crédito, una opción -señala- que no debería encontrar ningún problema para salir adelante puesto que hay un compromiso político de todos los grupos para impulsar la estrategia EDUSI.

Al dejar resuelta en un breve plazo la aportación municipal a este programa, el Ayuntamiento contaría con más opciones de acceder al anticipo de los fondos europeos que se está barajando y que, en principio, ascendería a unos 380.000 euros, según las explicaciones dadas por el concejal de Presidencia. Y eso, evidentemente, ayudaría a poner en marcha antes la estrategia EDUSI y a meterle mano a los proyectos que se tienen entre manos: La Almadraba, el Parque del Oeste, la transformación del recinto ferial de La Magdalena en un espacio abierto y lúdico que linde con el Parque Natural... Tanto es así que el gobierno municipal cree que este mismo año podría empezar a ejecutarse la estrategia EDUSI. "Los trámites están muy avanzados y el Ayuntamiento isleño es uno de los que más adelantado está en este sentido", admitió Conrado Rodríguez.

El pasado viernes, de hecho, el Consistorio participó en Madrid en la última de las reuniones de coordinación que se han puesto en marcha desde el Ministerio para dar forma a esta iniciativa. "Se va a constituir un comité de seguimiento y un grupo de trabajo de todos los ayuntamientos beneficiarios de los fondos europeos porque se pretende imprimir una misma dinámica a todos", explicó el concejal isleño.

El Ayuntamiento, recuerda, tiene hecha la tarea que le toca. "Se ha reformulado la estrategia para adaptarla a la cantidad finalmente concedida y se ha presentado ya el manuel de procedimiento", recordó. También los criterios de selección de operaciones y las medidas antifraude que acompañarán la ejecución de estas inversiones que vienen de Europa. "Hay ayuntamientos a los que se les han pedido que hagan algunas modificaciones en esta documentación que ahora tiene que ser aprobada. A nosotros, de momento, no se nos ha pedido nada", puntualizó. Una vez que se dé el visto bueno a esta fase del proceso -aclara- el Consistorio ya estará en condiciones de empezar a ejecutar los proyectos que quiere llevar a cabo con la estrategia EDUSI. Incluso, a la espera todavía de contar con los fondos europeos, podría empezar a trabajar con algunos proyectos a partir de los 2,5 millones de euros que pondrá el Ayuntamiento.