El gobierno municipal presenta el I Plan de Igualdad para la ciudad

El Ayuntamiento quiere liderar la lucha por la igualdad en la ciudad y para ello ha elaborado el I Plan de Igualdad con líneas estratégicas y programas de actuación encaminados a cambiar la realidad del municipio que refleja el diagnóstico de género realizado hace unos meses: por eso un programa que trate el empleo y el emprendimiento, uno que se enfoque a la prevención de la violencia de género, otro para fomentar la participación y el liderazgo social de la mujer, uno de implicación de la Administración local incluso con un plan interno, uno centrado en la educación y finalmente uno sobre la ordenación del tiempo.

"Hay que atacar las diferentes dimensiones de la desigualdad, tanto estructurales como culturales", deja claro la alcaldesa, Patricia Cavada, que agradeció su presencia a los asistentes a la presentación de este documento de trabajo transversal a todas las áreas municipales y que implica a colectivos y ciudadanos. Eliminar la brecha salarial, romper el techo de cristal que impide el crecimiento profesional femenino, terminar con la falta de representatividad de la mujer en la sociedad y la falta de liderazgo, siempre por la escasez de oportunidades, de ahí que también se ponga la vista en el empleo y el emprendimiento son las cuestiones que la concejala de la Mujer, Claudia Márquez, puso sobre la mesa sobre los objetivos que se plantean a la hora de hablar de igualdad. No es algo ajeno a San Fernando donde el diagnóstico de género que se realizó desveló datos como la mejor formación, "que las mujeres tienen peores salarios, más desempleos, más trabajos temporales y a tiempo parcial". A eso se suma la escasez de emprendedoras.

Economía, empleo y emprendimiento es la primera línea estratégica recogida en el plan y que se corresponde con el programa Ada, que toma el nombre de la precursora de la programación informática. La idea es favorecer la igualdad de oportunidades en el mercado laboral con el diseño de itinerarios de inserción laboral a la carta, un programa de cualificación para mejorar la empleabilidad, una propuesta de mentoring grupal para emprendedoras, el entrenamiento de habilidades para aumentar la empleabilidad de las mujeres en riesgos de exclusión social, apoyo a emprendedoras, incentivos fiscales e incluso el uso de locales municipales para actividades empresariales de mujeres que sean de interés general.

Dafne, hija de la tierra en la mitología, remite para el Ayuntamiento a la vinculación de todas las mujeres y por ello es el nombre del programa a partir del que desarrolla la línea estratégica de Participación, liderazgo y empoderamiento. Salir de los roles establecidos para alcanzar el empoderamiento es la idea de esta propuesta que defiende el fortalecimiento del tejido asociativo femenino. "Están concienciadas en dar estos pasos, en darse la mano para la igualdad", comentaba la concejala de la Mujer sobre las entidades femeninas. Es necesario fomentar, además, la presencia de mujeres en los puestos directivos de las asociaciones. Se plantea reconocer el compromiso de asociaciones o particulares con la igualdad a través de un premio anual.

No se olvida el Plan de Igualdad de la prevención de la violencia de género, con el programa Megan -asesinada junto a su hijo por el dios Heracles-, que se basa en la necesidad de poner las herramientas previamente: las mujeres deben sentirse respaldadas por las administraciones y la sociedad. Se desarrollará una macro campaña de prevención y se creará una mesa local contra la violencia de género. Se implica en esta tarea a los hombres, de ahí que se hable de crear la red de hombres contra la violencia de género. Ya está en marcha por ejemplo la Escuela de Hombres para la Igualdad.

"Adriana no espero el permiso masculino para entrar en el laberinto, e incluso derrotó al mostruo. En la mitología representa la audacia", comentaba Márquez sobre el nombre del programa que responde a la línea de Educación para la Igualdad, que de nuevo busca romper con los roles de género establecidos y llegar a todas las generaciones: "que los jóvenes sean conscientes, que todos debemos trabajar de la mano porque sólo hay un camino para luchar por la igualdad de oportunidades". Se constituirá por eso la red de jóvenes corresponsales por la igualdad. Ya en el mes de marzo, coincidiendo con la conmemoración del Día de la Mujer y el extenso programa de acciones previstas, los talleres de igualdad no sólo se han centrando en Primaria y Secundaria, sino que se llevan a otros niveles de enseñanza: a la Formación Profesional y los Grados. "Para que todos los jóvenes crezcan en etos valores", defendió la concejala. Para ello hay que sensibilizar tatmbién a agentes claves, como los profesores. Aunque no sólo es una cuestión de la escuela, sino también de la sociedad, de ahí que se prevea la organización de un workshop también con empresarios o periodistas.

Con el programa Iria -Arcoiris, que significa mediación- intenta el Ayuntamiento de nuevo vincular a todos, sin discriminación de sexo o generaciones. En él incluye la jornada El tiempo de las mujeres, una jornada para la reflexión, el debate y la sensibilización en relación con la ordenación del tiempo y su uso racional y responsable, repartido entre hombres y mujeres.

No se olvida el gobierno municipal de la importancia del apoyo institucional y acompañamiento que demanda este plan. Bajo el programa Media plantea la implicación municipal, con cláusulas sociales de igualdad en los contratos, un plan interno o la creación de órganos de gestión.

El PP también trataba ayer el tema de la igualdad y presentaba una serie de medidas que llevará al próximo pleno. Así la concejala María José de Alba reclamó la Casa de las Mujeres, un equipamiento de encuentro e información; la organización del Consejo Municipal de la Mujer o un calendario anual de actividades de las mujeres consensuado, además de la puesta en marcha de un Plan de Igualdad Transversal.