El gobierno municipal insiste en la necesidad de los accesos a Fadricas

La licitación de la electrificación del polígono Fadricas II ha sacado a la palestra de nuevo la necesidad de que se construyan los accesos a Fadricas desde la autovía para mejorar las comunicaciones hacia una zona de la ciudad con una fuerte actividad económica, ya sea comercial y de ocio en Bahía Sur, ya sea industrial en Fadricas I, a la que se unirá la mencionada superficie de Fadricas II. El concejal de Presidencia, Conrado Rodríguez, hacía referencia a este asunto pendiente desde hace años del Gobierno central con la ciudad precisamente al dar detalles de la operación para aportar electricidad a ese futuro espacio económico. La actuación en la conexión con la CA-33 se vio paralizada por coincidir en su momento con la duplicación de la vía férrea; y después por problemas administrativos con el contrato. La última vez que los Presupuestos Generales del Estado contemplaron una partida para continuar con los trabajos fue en 2015 y desde entonces no hay noticias. "Es una vergüenza", critica contundente el alcalde en funciones, Fran Romero, que recuerda otras "asignaturas pendientes" en materia de comunicaciones que se mantienen en la ciudad.

"La premisa para desarrollar socioeconómicamente un territorio son las comunicaciones. San Fernando ha avanzado mucho en este tema, en movilidad, pero hay cuestiones que seguimos arrastrando", apunta el concejal andalucista. Se refiere a otras reivindicaciones históricas como la solución a las retenciones que se producen especialmente en verano en el nudo de Tres Caminos, "un tema importante para toda la Bahía", matiza; o la construcción de la carretera entre Navantia y Tres Caminos, "que el gobierno central debería contemplar", añade.

En el caso de los accesos a Fadricas se trata de una obra empezada, que se quedó a medidas, porque en 2008 tuvo que pararse por el desdoble de las vías del tren. En 2010, un vez este se culminó, se iniciaron los trámites para retomar los trabajos. Sin embargo, la adjudicataria informó de que no continuaría y que pretendía resolver el contrato. La búsqueda de una solución se prolongó en exceso. Incluso durante tres años consecutivos -hasta 2015- los presupuestos del Estado contemplaron partidas para proseguir este proyecto. La última cuantía era de casi dos millones. "Para mayor sonrojo de los gobiernos centrales no han sido capaces de terminarlo", critica Romero que apunta a una "falta de compromiso y de la sensibilidad necesaria" para que las partidas previstas se llevaran a ejecución. No se han gastado el dinero previsto, lo que supone, a su juicio, crear falsas expectativas y "engañar" con ello a los ciudadanos. Pero, incluso, desde hace unos años, continúa el líder andalucista, han dejado de incluir la cuantía en el documento económico que para cada ejercicio elabora el ejecutivo, lo que tilda de "maltrato político".

"Para San Fernando contar con este enlace sería un salto cualitativo en cuanto a movilidad y comunicaciones", reconoce el alcalde en funciones, dado que además de conectar la autovía con los grandes espacios económicos - esto es, Bahía Sur y Fadricas I, además de Fadricas II en un futuro- también lo haría con el centro de la ciudad a través de la avenida Cayetano Roldán. La ciudad lo necesita, asegura.

La peatonalización de la calle Real y el futuro paso del tranvía ha dejado a San Fernando sin una de sus principales vías de comunicación, sin la vía que vertebraba de un extremo a otro la circulación de la ciudad, que se ha desviado a otras zonas, como la Ronda del Estero, el eje San Marcos-San Onofre-Buen Pastor o Pery Junquera, de la que se ha mejorado el primero tramo (entre la fuente Tusquets y la primera de sus rotondas) para que contara con dos carriles de entrada y salida; y se plantea continuar en una segunda fase. Ninguna de esas mejoras impide que en momentos de máxima afluencia se ralentice el acceso a la ciudad por Janer, por lo que siempre se han demandado alternativas. Una, la conexión por detrás de los terrenos del antiguo polígono de tiro Janer hacia la avenida Constitución. Y otra, estos enlaces de la CA-33 que permitirían a los ciudadanos incorporarse a la ciudad en un punto intermedio