El gobierno local tiene listo un primer borrador de presupuestos

El gobierno municipal parte de varias premisas a la hora de plantear unos nuevos presupuestos municipales. Primero, que el documento económico de 2016 se aprobó en julio, y por tanto los plazos son adecuados, razonables, para afrontar un nuevo presupuesto. "Hay que dejar que se ejecute", apunta el primer teniente de alcaldesa, Fran Romero, que entiende que ese es el camino correcto. Precisamente, ajustarse lo máximo posible a la realidad es lo que buscan desde el gobierno local aproximándose al año de vigencia del presupuesto, especialmente, deja claro el concejal de Presidencia y Gestión Presupuestaria, Conrado Rodríguez, en cuanto al capítulo de ingresos.

"Poner en el papel la cifra es fácil. Podemos subir los ingresos para así incluir las inversiones que querramos. Pero hay que ser realistas sobre cuánto prevemos ingresar", explica Rodríguez sobre la razón de que aún no se haya iniciado el proceso para aprobar un presupuesto para este año. Han esperado a la liquidación de los ingresos que realiza el servicio de Recaudación de la Diputación de Cádiz, para conocer cuáles son los ingresos reales. "Ya tenemos los últimos datos para tener un borrador adecuado", añade. De hecho, calculan que los ingresos de 2016 serán superiores a lo que en principio tenían estimado.

Ese primer documento, recién elaborado, será analizado ahora, sostiene Romero, para posteriormente sentarse con los distintos grupos municipales y alcanzar un acuerdo que permita al gobierno tener la mayoría necesaria para que salgan aprobados. "No hay que olvidar que el primer acuerdo es con los ciudadanos, no solo por sus votos en los presupuestos participativos, sino también porque había propuestas de los propios vecinos", defiende el responsable de Gestión Presupuestaria. En eso intentarán involucrar a todos los grupos municipales, incluyendo sus sugerencias.

Aunque estas negociaciones aún no se ha iniciado, en las últimas semanas desde las filas de la oposición se ha hablado de la cuestión de los presupuestos, al no ver movimientos por parte municipal. El Partido Popular (PP) daba por hecho que no habría un nuevo documento, lo que indicaría que se trabajaría con presupuestos prorrogados. Quien diera el año pasado los apoyos necesarios para que saliera adelante, Ciudadanos (C's) ya ha advertido de sus intenciones de no respaldar en esta ocasión al equipo de gobierno, dado, comentaba su portavoz, Mayte Mas, el "incumplimiento" de las condiciones que pusieron sobre la mesa a cambio del voto favorable: la instalación de servicios en la playa desde Semana Santa; medidas de eficiencia energética, la revisión del Plan Especial de Protección y Reforma del Casco Histórico (Peprich) o la terminación del pabellón de la barriada Andalucía.

Difícil se presenta la situación por tanto para el equipo de gobierno, al ser complicado el acercamiento de posturas con otras fuerzas: Sí se puede San Fernando ha hablado siempre, incluso para la creación de gobierno, de remunicipalización de servicios, lo que choca con los planes municipales que tienen pendientes -con partidas recogidas en los propios presupuestos- la licitación de dos grandes contratos como limpieza y recogida de basura; y parques y jardines. "Nuestra obligación es sentarnos a negociar, con responsabilidad. No va quedar por nuestra parte", asegura el primer teniente de alcaldesa. Si no se alcanzara un acuerdo, se plantearían otras fórmulas, evidentemente con presupuestos prorrogados.

Por el momento, el gobierno trabaja con normalidad con un presupuesto anual que se aprobó en julio de 2016. Pero, además, las inversiones de cualquier manera están garantizadas al estar financiadas con préstamos: la mejora de los accesos a la playa, ya ejecutada en una primera fase y pendiente de la segunda; la plaza del Rey para cuya remodelación pretenden iniciar el proceso en breve o el centro de adultos, del que ya tienen un primer borrador de proyecto. "Optamos por ello porque de hecho la coyuntura es favorable, con los tipos de interés por debajo del IPC", detalla Conrado Rodríguez.