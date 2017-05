El gobierno trata de encajar la salida de Lorenzo en el ecuador del mandato

La dimisión de Ana Lorenzo a raíz de la grabación en la que facilitaba a una familia a punto de ser desahuciada los datos de una vivienda propiedad de una entidad bancaria para que la okupara ilegalmente -grabación que realizó la propia familia a la que atendía en Servicios Sociales sin que la edil lo supiera- implicará lógicamente nuevos cambios en el gobierno municipal, que llegan justo cuando se alcanza el ecuador del mandato y cuando los partidos empiezan a mirar ya a la cita electoral de 2019 y a planificar sus respectivas estrategias políticas.

De hecho, esta misma semana, mientras la polémica de la concejala 'okupa' sacudía al Ayuntamiento, el PP isleño daba prácticamente por zanjado el tema de la candidatura de las próximas municipales tras las declaraciones del presidente provincial, Antonio Sanz, en las que disipaba cualquier posible duda al ratificar a José Loaiza como la persona encargada de reconquistar la Alcaldía.

De momento, dice Cavada, las funciones de Lorenzo se asumirán desde Alcaldía

Ahora bien, de los nuevos cambios que se avecinan tras la renuncia de Lorenzo poco se ha atrevido a adelantar el ejecutivo municipal. Aunque la edil contó desde el primer momento con el apoyo de sus compañeros de gobierno resulta más que evidente que su marcha -voluntaria o no- ha dado un respiro a Patricia Cavada y su equipo tras la semana más complicada que ha tenido que afrontar en el gobierno ya que veía cada vez más difícil contener la crisis dadas las dimensiones que el caso 'okupa' iba adquiriendo con el paso de los días. No ha habido tiempo para mucho más después de que el jueves, a primera hora de la tarde, se precipitara la dimisión de Lorenzo. Así que el gobierno municipal todavía no se ha pronunciado con respecto a la posible reorganización de áreas y concejalías. Ni probablemente lo hará en unos cuantos días. El viernes se reunió la junta de gobierno local pero este tema no se abordó. Tampoco oficiosamente ha trascendido nada en el Ayuntamiento en unos días en los que, a raíz de lo ocurrido, se han sucedido las muestras de apoyo hacia Lorenzo y en los que más de un compañero de Corporación, aún reconociendo que la dimisión era la única salida que le quedaba a esta concejala, ha mostrado su "indignación" ante los hechos que han desencadenado su renuncia: la grabación realizada en secreto por una familia a la que se intentaba ayudar durante una reunión privada mantenida en Servicios Sociales, que posteriormente se difundió a los medios de comunicación con objeto de atacar a esta edil.

La alcaldesa, Patricia Cavada, ha afirmado a este periódico que todavía no se ha adoptado ninguna decisión respecto a cómo quedará el gobierno municipal tras la salida de Ana Lorenzo. El tema, manifestó, se abordará a lo largo de la próxima semana. "Todavía no nos hemos sentado para hablar de eso", aseguró a este periódico al aludir a lo reciente de la renuncia. Aunque prácticamente se da por sentado que será la número 9 de la candidatura con las que el PSOE concurrió a las municipales de 2015, Carmen Toledo Loaiza, la que asumirá el acta de concejal que deja Ana Lorenzo. Militante socialista desde el año 2003, ha sido responsable del área de actos públicos del partido en San Fernando. Según los datos biográficos que acompañan su perfil en la candidatura de 2015, tiene 38 años, cuenta con formación y experiencia en peluquería y estética y ha trabajado en centros comerciales así como en la promoción de eventos musicales habiendo colaborado en la organización de algunos conciertos benéficos. Pertenece además a diversas entidades sociales isleñas vinculadas del mundo vecinal, cultural y flamenco. Por ello hay ya algunas quinielas que la sitúan en Fiestas, lo que llevaría a repartir las concejalías que llevaba Ana Lorenzo -Inclusión y Políticas Sociales, Mujer, Personas Mayores y Civismo y Cooperación, que incluye Bienestar Animal- entre el resto de ediles del gobierno local. Otra opción pasa por que la edil entrante asuma directamente todas las funciones que deja Ana Lorenzo, lo que de entrada no parece muy probable. Es, precisamente, lo que el gobierno sopesa en estos momentos tras dejar atrás una de las semanas más complicadas que ha tenido desde que empezara el mandato.

De momento, la renuncia no será efectiva hasta que no se traslade al próximo pleno ordinario, que se celebrará el próximo día 25. Y luego habrá que afrontar los trámites para que su sustituta asuma su acta de concejal. Eso deja como mínimo un plazo de mes y medio en el que las funciones de Lorenzo -así lo afirmó Cavada a este periódico- serán asumidas directamente por la Alcaldía siguiendo lo dispuesto en la Ley de Bases de Régimen Local. Aunque, y en eso ha insistido la alcaldesa, no hay nada decidido todavía.