El gobierno confirma que no va a remunicipalizar la gestión del agua

El Pleno aprobaba ayer el preaviso que se hará a la empresa que gestiona del servicio del Agua (que incluye alcantarillado) de la extinción del contrato en agosto de 2019 con la intención de comenzar a trabajar en los pliegos para la nueva concesión. Eso se entendía desde la oposición, concretamente la concejala no adscrita, Inmaculada López, y Sí se puede, que resaltaron esta postura del equipo de gobierno y que el propio concejal de Desarrollo Sostenible, Fran Romero, confirmó en su segunda intervención al defender que se había tomado una decisión práctica. El punto se trataba en una sesión plenaria en la que estuvieron presentes trabajadores de alcantarillado de la empresa, que por la mañana habían emitido un comunicado mostrando su "intranquilidad" y "preocupación" por la situación en las que les deja la terminación del contrato y el anuncio de la licitación de uno nuevo en sus demandas de equiparación con los compañeros que desarrollan el servicio de aguas.

Hay que recordar que el alcantarillado tan sólo se sumó hace unos años al servicio de Aguas, apostando por una gestión integral del ciclo del agua. Por eso sus condiciones laborales no son actualmente iguales a la plantilla que hace otras funciones. Los representantes sindicales de estos trabajadores, de FICA UGT, explican que contaban con la voluntad de la empresa concesionaria de sentarse a hablar al amparo del contrato para buscar la equiparación. "Si el contrato actual se extingue, no tenemos garantías de que el Ayuntamiento licite el servicio de forma que incluya la igualdad y equiparación salarial entre todos los trabajadores", advierten. A pesar de ello plantean que puede ser "una oportunidad" para que se recoja en la plica las mismas condiciones salariales y laborales para el conjunto de la plantilla. Para ello solicitan formar parte de los posibles procesos que se deriven de la nueva licitación y "participar directamente en las decisiones que se vayan tomando". En este sentido, proponen la creación de una comisión de seguimiento de la que formen parte los diferentes partidos de la Corporación para "evitar la politización del tema del agua en la ciudad", una situación en la que los trabajadores podrían salir perjudicados, puesto que el procedimiento de elaboración de los pliegos y el inicio de la tramitación se va a producir en torno a las elecciones municipales de 2019.

Sobre la petición de la comisión de seguimiento y de transparencia de los trabajadores se pronunció el portavoz del PP, José Loaiza, que abundó en esta idea por esa cercanía a las elecciones y la posibilidad de que "un nuevo gobierno se encuentre con algo en lo que no ha participado". "Cuenten de verdad con los vecinos, con los trabajadores y con los representantes en este pleno de la ciudad", demandó al gobierno municipal.

La concejala no adscrita no quiso desaprovechar la oportunidad de poner sobre la mesa el debate sobre la remunicipalización de servicios, para insistir en que el agua es un bien común y que como tal no debe servir para hacer negocio. La privatización, a su juicio, merma los derechos de los trabajadores y dificulta el control de las tareas que requieren la ciudad. "No se quiere", lamentó, igual que la concejala de Sí se puede Laura Prieto, que incidió en que la municipalización supone un acto de "voluntad política" que no existe en el gobierno municipal. Por eso le pidió que explicara los motivos para negar esta opción.

Desde el gobierno el primer teniente de alcaldesa respondió que era una "decisión práctica", ante la buena gestión que se ha desarrollado con el actual modelo, por los informes técnicos existentes sobre la falta de viabilidad de una posible municipalización, por el control que mantiene la administración local empezando por la fijación de las tarifas y ante "la legislación que existe y que vendrá". "Es complicado entrar en un camino que no lleva a ningún sitio", insistió sobre el acto de responsabilidad que supone esta decisión siguiendo "lo viable y lo posible". Incluso aseguró que lo que da más tranquilidad a los trabajadores no es la remunicipalización sino trabajar en unos buenos pliegos.

Desde Ciudadanos, su portavoz, Mayte Mas, explicó que tras reuniones con la empresa y los trabajadores y el estudio de las distintas formas de gestión consideraba que el Ayuntamiento no es capaz de llevarlo a cabo por sí mismo por lo que creía que la mejor opción era una nueva plica. Eso sí estima necesario que se trabaja en las condiciones del nuevo contrato para cambiar, por ejemplo, la subida anual del 3,25% e incluir nuevas inversiones en infraestructura.