El gobierno condena el tono "machista" de Loaiza al hablar de Cavada

El concejal de Presidencia y Desarrollo Económico, Conrado Rodríguez, lamentó ayer la reacción del líder de la oposición, José Loaiza, del que dijo que "no se sitúa al lado de su ciudad". "Prefiere acomodarse y colocarse al lado de su partido y del gobierno central de Mariano Rajoy manteniéndose en una actitud constante de confrontación partidista y usando instituciones y administraciones para tratar de frenar en seco los proyectos de desarrollo que tanto necesita la ciudad de San Fernando", afirmó.

El edil socialista llegó incluso a afirmar que a Loaiza le da "rabia" que La Isla esté remontando y cambiando. "No lo soporta". De ahí esa reacción "cuando incluso admite que uno de los expedientes de los que hablamos ni siquiera lo conoce, no lo ha visto". "Eso -añade- es porque no le interesa la ciudad, ni quién o qué administración tiene razón en el fondo. Lo único que quiere y le interesa es la confrontación y en eso están".

El concejal de Presidencia condenó también el "tono" empleado por Loaiza, que considera "una falta de respeto absoluta" hacia la persona que ostenta la representación de los isleños, la alcadesa Patricia Cavada, "usando expresiones totalmente irrespetuosas al referirse hacia su persona y mostrando una actitud, que no es nueva, grosera y machista".