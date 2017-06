El gobierno alude al "amplio apoyo" que tiene la petición de calle para Berraquero

El sitio importa. No es una cuestión arbitraria. Ayer, el concejal de Presidencia, el socialista Conrado Rodríguez, lo subrayaba al justificar la propuesta que se ha realizado desde el equipo de gobierno para cambiar el nombre de la calle Maldonado, en el histórico barrio de la Pastora, para rebautizarla con el nombre de Escultor Alfonso Berraquero, Hijo Predilecto de la Ciudad que falleció en el pasado mes de diciembre.

Este expediente, que hoy concluirá su fase de exposición pública, ha despertado el rechazo de algunas formaciones políticas y colectivos como Podemos y su grupo municipal Sí se puede, Izquierda Unida, la delegación local de la Asociación Pro Derechos Humanos, el Ateneo Republicano y Memorialista de La Isla y la organización juvenil nacionalista Jaleo, que se oponen -no al homenaje en sí a Berraquero, que todos secundan- sino a que desaparezca del callejero isleño la referencia al comunero castellano que en 1521 se enfrento al poder real de Carlos I, "el ejemplo más claro de movilización popular masiva en defensa de los intereses populares y en contra de la autoridad real".

Las alegaciones, recuerda Conrado Rodríguez, se estudiarán y contestarán

Precisamente ayer, a primeras horas de la mañana, representantes de estos partidos políticos y colectivos formalizaron sus alegaciones al respecto en el registro municipal.

Y ante la polémica desatada -la última que envuelve a la figura de Berraquero- el gobierno municipal matizó que la decisión de cambiar el nombre de esta calle obedece a "un contexto determinado" que vincula a este reconocido escultor con el histórico barrio de la Pastora, cuya identidad, en cierto modo, ha contribuido a modelar a lo largo de las últimas décadas. Es en esta calle además donde tiene su casa de hermandad la cofradía del Ecce Homo, que es la que mayor vinculación tuvo en vida con el artista y uno de los colectivos de los que parte la idea de dedicarle una calle. Hay -insistió Conrado Rodríguez- "una vinculación emocional" que justifica precisamente que se haya optado por esta calle y no por otra. Además, explicó, el expediente que actualmente se está tramitando desde el Ayuntamiento -y que incluye también otros cambios de denominaciones, entre ellos, el del parque Sacramento, que recibirá el nombre de Camarón de La Isla con motivo de su 25 aniversario- parte de una propuesta que cuenta "con un amplio apoyo popular y con numerosas adhesiones". En dicha petición además se emplaza al Ayuntamiento a que sea en el barrio de la Pastora -y no en cualquier otro punto de La Isla, puesto que no tendría demasiado sentido- donde se dedique esta calle a Alfonso Berraquero.

Con todo, ayer, el concejal de Presidencia aclaró que el expediente tiene que continuar el proceso administrativo correspondiente una vez finalizada la fase de exposición pública. Todas las alegaciones que se han presentado al respecto se estudiarán y se contestarán en el seno de la comisión correspondiente, aclaró.

Desde formaciones como Podemos o IU se afirmó que los cambios propuestos para el callejero isleño constituyen una oportunidad única para empezar a retirar de la ciudad todos los símbolos y referencias franquistas que todavía perduran repartidas por toda la ciudad. La edil de Sí se puede, Laura Prieto, y el coordinador de IU, Gonzalo Alías, insistieron ayer en la obligación que la administración local tiene en este sentido ante la reciente entrada en vigor de la Ley de Memoria Histórica y Democrática de Andalucía, aprobada el pasado mes de marzo. Si no se hace -advirtieron- el Ayuntamiento puede ser sancionado.