El cantaor gaditano David Palomar, nombrado pregonero del Carnaval

"El protagonista de este pregón no seré yo, sino un niño de piel de bronce, y una voz de fragua que en su cuna fue mecida al compás de tangos y tanguillos. Con los mimbres de su tierra hizo canastos de coplas flamencas y carnavaleras. Un niño que pasó de cantar pasodobles como un churumbel, a trotar por los palos del flamenco como un potro de rabia y miel para convertirse en una leyenda de Cádiz, del flamenco y del tiempo". Las palabras leídas del cantaor David Palomar fueron toda una declaración de intenciones de lo que prepara para el pregón del 10 de febrero. Porque el artista gaditano ha sido nombrado pregonero del Carnaval 2018 de La Isla.

El anuncio lo hacía ayer la alcaldesa, Patricia Cavada, junto a la concejala de Fiestas, Mar Suárez, y al propio elegido para este cometido, que estaba acompañado por Antonio Romera, Chipi, vocalista del grupo La Canalla, que colaborará en la elaboración del pregón, según desvelaron ambos. "Yo simplemente voy a echarle una mano. David tiene muy claro qué es lo que quiere hacer, cómo lo quiere hacer y para quién lo quiere hacer. Y si sale mal será culpa suya, porque yo voy a a aportar cosas buenas nada más", comentó tirando de humor.

Para mí es un honor que me hayan nombrado pregonero, pero también una responsabilidad"

En su presentación, la regidora destacó la vinculación del cantaor flamenco con el Carnaval desde muy pequeño. "Es una disciplina que le permitió educar su oído, como ha dicho en alguna ocasión, y a la que debe mucho, a la que tiene una gran amor", resaltó. También se refirió a esa relación Palomar al recordar que comenzó a escuchar flamenco cuando se iniciaba muy pequeño en el Carnaval. "Más o menos con la misma edad que cuando comencé a cantar Carnaval, yo me enamoré de José, de Camarón", fueron sus palabras. Su padre era por entonces socio de la peña Camarón de La Isla del barrio de la Viña. Así que escuchaba "como dos cantes paralelos". "Viviré, Como el agua, Calle Real, Soy Gitano y saliendo en Carnaval con Tino Tovar, con Juan Contreras Pinto. Todo venía como algo natural, no lo busqué", añadió. Su caso no es algo aislado en Cádiz, y de hecho puso varios ejemplos de flamencos que han participado en las fiestas carnavaleras: Juanito Villar o Camarón; o bien han llevado en sus repertorio coplas de Carnaval, como Marchena, Mairena, Mariana Cornejo... "Toda esa gente siempre en su repertorio han llevado Carnaval, porque el tango, el tanguillo en el flamenco, proviene del Carnaval. Es un préstamo que nosotros hemos cogido de Cañamaque, del Tío La Tiza, Batato y todos esos monstruos. Nosotros nos lo hemos llevado a nuestro repertorio con más rítmica, con otro talante y expresión, para algo somos flamencos", señalaba. Romera también hizo referencia a esta cuestión, "el paralismo entre el Carnaval y el flamenco y la vigencia que tiene hoy en día", para dejar claro que David, el pregonero de la fiesta isleña, sabe cómo funciona; "lo he vivido", reconocía Palomar.

Más allá de que será un pregón en el que flamenco y Carnaval irán de la mano, el artista gaditano no quiso desvelar muchos detalles de su propuesta. "Para mí es un honor que me hayan nombrado pregonero de este Carnaval. Esto supone una responsabilidad muy grande, por el respeto y la pasión que yo le tengo al Carnaval", expresó. Un Carnaval en el que hizo sus pinitos de joven, junto a Tino Tovar o Juan Contreras Pinto. "Prometo hacerlo lo mejor que pueda, con todo el cariño y la dedicación; ponerle mi talento y mi arte; por supuesto, complementado con el de Chipi, con su ideología y el genio que todos conocéis", aclaró.

El día del pregón -el 10 de febrero en el Parque Almirante Laulhé a las 20.00 horas- actuará la chirigota de José Luis García Cossío, el Selu.