El flamenco en la escuela

El flamenco está en las raíces andaluzas y no puede perderse. Desde hace años ha vivido un resurgir, algo de lo que La Isla no es ajena por la iniaciativa mostrada por asociaciones, promotores y artistas, también por la conmemoración del 25 aniversario de la muerte de Camarón. En verano se desarrolla toda una programación de actividades y eventos vinculados al flamenco, actuaciones que se llevan a cabo a lo largo del año y propuestas para la promoción de un mundo -especial- entre adultos y niños. Precisamente, la asociacion cultural La Fragua ha llevado una de las acciones, el Trasmallo y su concurso de letras flamencas, a la escuela y el viernes ofrecía una charla en el Servando Camúñez, centro educativo al que pertenecen dos de los estudiantes premiados en esta ocasión.

¿Qué es el flamenco? ¿De dónde viene la palabra flamenco? ¿Cuál es su origen? ¿Conocéis artistas de San Fernando?... a todas estas preguntas intentó dar respuesta el vocal de la entidad, Lolo Picardo, que animaba a los pequeños que asistieron a la cita a responder para saber sus conocimientos en la materia. Estuvieron muy participativos. Incluso un grupo tocó con la flauta unas Alegrías de Cádiz.

"En 2010 se decidió que fuera patrimonio inmaterial de la humanidad", comentaba para explicar que era algo no físico, que no se puede tocar, que pertenecía a todo el mundo, "adultos y niños". Las contestaciones al origen de la palabra fueron muy divertidas: "De Camarón", decía uno de los alumnos. "De España", "del flamenco", soltaban otros. Picardo reconocía que aunque no había nada escrito, porque en sus principios era algo que se transmitía del boca a boca, de padres a hijos, de abuelos a nietos, existían varias versiones. Que viene de Flandes, de la similitud física con los flamencos (animales) o, la más probable, del árabe, y su significado "campesino errante". El flamenco, destacaba, supone la unión de muchas culturas: árabe, persa, cristiana, gitana, castellana, morisca... De ahí quizás que sea una música viva, que evoluciona igual que el jazz.

Otra cuestión lanzada y sus respuestas acertadas fueron que dónde surgió: España, Andalucía, Cádiz, Sevilla. "Hay un triángulo geográfico entre Triana, Jerez y Cádiz y los Puertos -Puerto Real, El Puerto, San Fernando y Sanlúcar-", daba explicaciones concretas.

Por supuesto el primer nombre que los niños dieron sobre los artistas que conocían fue Camarón, también Niña Pastori, o incluso Sara Baras. Picardo se remontó mucho más atrás para recordar a La Lola, "que no sabemos si realmente existió", y al Niño de La Isla, pero también a Chato de La Isla o Alvarito de La Isla, "que murió muy joven y no pudo desarrollar su flamenco". "Camarón es el mejor cantaor de la historia, es reconocido internacionalmente", finalizó.