Casi 5.000 firmas reclaman que no se retire la estatua de Varela

La plataforma Sí a Varela en la plaza del Rey registró ayer en el Ayuntamiento isleño un total de 4.800 firmas recabadas durante los últimos meses en las que se reclama al gobierno municipal que dé marcha atrás en sus planes para retirar la controvertida estatua ecuestre, lo que previsiblemente ocurrirá a lo largo de 2017, una vez que tome forma definitivamente el proyecto de remodelación de este céntrico espacio público que está proyectado.

Esta plataforma ciudadana tomó forma después de que el Pleno aprobara el pasado mes de enero la retirada de la estatua del general Varela que se levantó en 1948 aplicando lo dispuesto en la Ley de Memoria Histórica que, hasta ahora, el monumento de Aniceto Marinas había conseguido esquivar.

La decisión se adoptó a raíz de una moción de Sí se puede (Podemos) que en realidad no hizo sino adelantarse a los planes que el gobierno municipal tenía para la plaza del Rey y que el PSOE incluso había exhibido durante la campaña electoral al mostrar recraciones virtuales de su proyecto para transformar la plaza del Rey en las que no figuraba Varela y en las que, de hecho, se apostaba por una plaza diáfana que recuperara su diseño urbanístico original. Además de Sí se puede y PSOE apoyaron entonces la retirada de la estatua de Varela, Ciudadanos y la concejala no adscrita, Inmaculada López. Los andalucistas optaron por abstenerse y solo el PP se posicionó abiertamente en contra de su retirada.

Desde entonces, la estatua de Varela tiene los días contados. Solo depende del tiempo que tarde en desarrollarse el proyecto de remodelación de la plaza del Rey, que incluso figura en los actuales presupuestos municipales. Próximamente, de hecho, está previsto que se convoque un concurso de ideas para decidir la propuesta urbanística que se llevará a cabo.

Y eso es lo que la plataforma Sí a Varela quiere evitar a toda costa. En los últimos meses ha conseguido reunir 4.800 firmas que ayer entregó en el registro municipal con la intención de que el equipo de gobierno se replantee su postura respecto a un monumento que durante siete décadas ha ocupado un espacio preeminente en la ciudad y ha terminado por identificarse con el paisaje urbano.

Entre los argumentos en los que se basa su petición se alude a que el general Varela es Hijo Predilecto de la Ciudad desde 1923, antes de la Guerra Civil, y se recuerda que la estatua ecuestre se erigió con donativos del pueblo isleño a modo de homenaje popular.

La retirada de la estatua ecuestre de Varela se ha planteado en varias ocasiones, incluso antes de que en 2008 entrara en vigor la Ley de Memoria Histórica -el PSOE, por ejemplo, la pidió tres años antes- y todas estas tentativas han despertado siempre polémica y rechazo por parte de una parte de la ciudadanía que apela a la imagen de Varela como un benefactor de su localidad natal durante los primeros años de la posguerra. De hecho, en 2008, que fue cuando más cerca se estuvo de retirar la estatua tras la aplicación de la Ley de Memoria Histórica, el gobierno municipal optó por dejar correr el tema ante el clima de tensión que había generado el debate y el coste político que podía acarrear la retirada del monumento.