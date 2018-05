El equilibrio de David Nieto

Ha sido año y medio de preparativos y ensayos y ya ha llegado el momento. El bailaor David Nieto estrena este sábado en el Teatro de Las Cortes (20.30 horas) un nuevo espectáculo, Camino del Arte, con el que plasma su pasado, desde los inicios en el baile y su carrera como profesional hasta su encuentro con la enseñanza, dos caminos para los que ha conseguido el equilibrio en el presente.

"Tengo la confianza suficiente con los alumnos para ausentarme porque me surja alguna gala. No hay ningún problema en cancelar y recuperar la clase en otro momento". Eso pasaba ayer, a pocas horas de subirse al coliseo isleño, para poder viajar a Huelva, donde actuaba. Ni siquiera esa cercanía del espectáculo ha puesto nerviosos a sus alumnos. "Hemos trabajado tanto, lo tenemos tan trillado...", sostiene Nieto, tampoco nervioso sino más bien mostrando la seguridad de ese trabajo desarrollado en estos meses. Año y medio calcula que ha dedicado a preparar la parte del espectáculo que se centra en la escuela. Unos cuatro meses ha reservado para la suya, la que habla del David de los inicios de niño y los primeros años de profesional. "Son bailes complejos", aclara. Camino del Arte enseña los distintos caminos que se siguen en el mundo del baile, los que el artista isleño ha andando. "Los he recorrido al contrario de lo habitual: primero fue el baile, mi etapa como profesional; y luego abrí la escuela", describe sobre esa vida, que ahora le lleva a compaginar ambas facetas e incluso conseguir el equilibrio que no resulta fácil. "Buscas la felicidad en cada paso", explica sobre su trayectoria.

En el espectáculo, sin embargo, comenzará por el periodo de enseñanza, una hora en la que sobre las tablas se suceden unos seis o siete grupos, de entre diez y doce alumnos, para bailar distintos palos, anuncia. "En la segunda hora, como solista, me remonto a mis inicios, incluso a algunos palos que bailé en mi infancia", desvela. En todo momento estará acompañado de artistas de la ciudad, de músicos con los que ha trabajado. Jesús Castilla será el cantaor principal, y María José Coca estará como colaboradora. A la guitarra estará Jaime de La Isla, "mi guitarra de toda la vida". Está cerrando a una percusionista. En total se subirán al escenario unas 80 personas, que coincidirán juntas en el fin de fiesta por bulerías.

Para llegar a este sábado David Nieto ha tenido que dedicar muchas horas a la preparación, "mañana y tarde", "sábados y domingo", más cuando se acerca la fecha. Sin nervios ahora, sabe que mañana o el mismo sábado, cuando vea el teatro preparado, le entrará ese cosquilleo. "Ahora no, por que tengo la seguridad del trabajo hecho, pero no merecería la pena sin esos nervios del escenario, esos que no se pueden perder", reconoce. Los tendrá cuando ante el público isleño comience el espectáculo.