'Los enamorados', detalles de un tesoro

San Fernando tiene un "tesoro arqueológico" y quiere enseñarlo. Con las visitas guiadas -que por San Valentín ha organizado el Ayuntamiento- a Los Enamorados intenta resarcir ese poco conocimiento que sus vecinos y ciudadanos de otros sitios tienen. Se han programado distintos turnos no sólo para ayer, también para hoy, y todavía quedaban plazas.

"Es la pareja de enamorados más famosa que tenemos. Y no sólo de aquí, es un tesoro a nivel mundial", señaló la guía con un guiño al 14 de Febrero pero sobre todo destacando la singularidad y la importancia de este hallazgo arqueológico integrado en un poblado del neolítico. A través de este enterramiento de un hombre y una mujer abrazados de cara, que despertó la curiosidad de los ajenos a la arqueología, se dan detalles de los restos que aparecieron -y se estudiaron- donde más tarde se construyó el campo de hockey en Camposoto. De ellos también hay una muestra, resguardada en una de las vitrinas que cubren las paredes de las galerías expositivas del Museo Municipal en el Castillo de San Romualdo. Una mujer, de hecho, pregunta al terminar la cita por las visitas guiadas a las instalaciones: tendrá que solicitarla para grupo en la Oficina de Turismo que se encarga de ello. Allí tendrá que acudir también quienes hoy quieran ocupar una de las últimas plaza disponibles para esta visita extraordinaria.

La guía intenta contextualizar el hallazgo. Primero, la época. "Hace 6.000 años. Hablamos del Neolítico, cuando el hombre descubre y desarrolla la agricultura y la ganadería y surgen con ello los primeros asentamientos", detalla. Eso es lo que precisamente apareció en los terrenos del actual Pablo Negre, un poblado neolítico, donde evidentemente no estaban las chozas cuya recreación se proyecta en una pantalla junto a Los Enamorados. Sí se encontraron los perímetros circulares de ellas y restos en su interior de la vida de estos pobladores: rastro de comidas, por lo que se sabe cómo se alimentaban. "Se ha estudiado también el polen que indica que en esa época había una vegetación muy parecida a la Doñana en la zona", comenta la joven que intenta transmitir la importancia del hallazgo.

Sin duda lo que caracteriza a este yacimiento es la necrópolis, donde lejos de las fosas comunes habituales se descubrieron enterramientos individuales, algunos dobles. "Hay alguno de cuatro personas", matiza. De todos ellos el más llamativo para el ciudadano ha sido los conocidos como Los Enamorados, aunque no se trata del más importante, reconoce la guía. "Es el doble abrazo más antiguo del mundo", cuenta de cualquier modo sobre estas figuras que se guardan con celo en el Museo. Se refiere a que no sólo estaban entrelazados -mirándose- por los brazos, también por las extremidades inferiores. Aún no se sabe si tienen un parentesco, apunta la encargada de enseñar este tesoro, pero sin duda son icónicos. Son un mujer de unos 12-14 años y un varón de 35 años y con su forma de ser enterrados "se deja patente un vínculo especial". Hay curiosidad por ellos y por el poblado. ¿Son originales?, preguntan. La respuesta afirmativa va seguida de una explicación de la forma en que se sacó del lugar. ¿No sería lógico visitar el enterramiento en el lugar donde se halló?, cuestionan y empieza una debate sobre la necesidad de infraestructuras turísticas de envergadura o de las implicaciones económicas que conllevaría. Las pruebas de ADN, los estudios arqueológicos y de otras disciplinas que se han desarrollado o las conclusiones iniciales, sobre la diferencia de clase por el enterramiento en sí -de manera individual, con ajuares de mayor o menor peso, por parejas o en grupos- son otras cuestiones que se comentan y que gustan de conocer a los presentes.