Los detallistas de San Antonio exigen las obras pendientes en el mercado

"Esto es una vergüenza. ¡Es asqueroso! ¿Lo ve?". Un vecino del barrio señala hacia el espacio donde está el transformador eléctrico del Mercado de San Antonio. Su puerta no cierra bien, por arriba los cables son una maraña peligrosa. "He tenido que bajar de ahí a niños que se habían subido porque el balón se le había embarcado", asegura Manuel Fernández Coca, presidente de los detallistas de este espacio comercial, que mostraba indignado las deficiencias que siguen sin arreglarse por parte municipal. Los andamios, advierte, debían estar ya colocados para iniciar los trabajos prometidos por el gobierno local, pero ni están estas estructuras "ni un bote de pintura".

Ha comenzado mayo pero eso no ha traído parejo el inicio de los trabajos para mejorar el Mercado de San Antonio, lo que pasa por el pintado del exterior, el soterramiento del cableado que rodea las instalaciones y por algunas obras en el interior. Es la denuncia que ayer hacía el Partido Popular (PP), que deja claro que si antes del pleno de este mes no ha empezado la actuación pendiente en este mercado llevará una moción a la sesión para tratar su situación y la demora en la reforma prevista en el Mercado Central. El presidente local de la formación, José Loaiza, resaltaba la buena marcha de San Antonio, gracias a la gestión que hacen sus detallistas. "Es un modelo que hay que copiar para el siguiente mercado, porque demuestran que trabajan de una manera muy buena, siempre está lleno", aseguraba acompañado de Fernández Coca, que recordaba que hay 58 puestos de trabajo. "Estos empresarios generan economía y trabajo y eso hay que cuidarlo", advirtió Loaiza.

Por eso, demandan una rápida solución a los problemas que arrastra este espacio, que pueden resolverse con "obras relativamente fáciles". Es necesario, esencialmente, soterrar por la propia fachada el cableado que circunda los muros exteriores en muchos puntos desprendido de la propia pared, con el consiguiente peligro de caída que conlleva. Visualmente no presenta un buen aspecto, tampoco garantías de seguridad, algo que confirma el propio presidente de los detallistas, que recorrió con el dirigente popular parte de ese perímetro para enseñarle las deficiencias. Como el hecho de que las filtraciones de agua impliquen que salte el automático. Sobre el transformador, añadía ante la estampa descuidada de este equipamiento, los cables de alta tensión se mezclan con tuberías de agua, se queja, preocupado por que se produzca algún incidente grave. Está harto, afirma, de quitar a los niños del lugar que juegan y se suben para recuperar sus balones. "Ese pilar que sobresale ahí no tuvo continuidad con un tabique que iban a hacer para cubrir todo", cuenta. "¿Qué problema hay para que no empiecen las obras? Endesa no pone impedimentos y Conrado Rodríguez nos asegura que el Ayuntamiento tiene dinero", se quejaba Fernández Coca. Según el PP, la empresa eléctrica, que podía haber planteado alguna traba, está conforme y de hecho cofinanciaría la intervención.

La imagen del Mercado de San Antonio con el cableado suelto, despegado de los muros -por el peso donde se acumulan demasiados cables-, no mejora por la falta de pintado de estas paredes exteriores, otras de las reclamaciones de los minoristas, de las que ayer se hizo eco José Loaiza. Se ven marchas de humedad en algunas partes y en otras el deterioro por el desgaste. "Debe estar a la altura de los que se vende dentro, de la gestión que hacen los minoristas", defendió. Para que sean unas instalaciones "dignas de quienes trabajan dentro y de quienes vienen a comprar", sostiene, deben también ejecutarse algunas obras también en el interior.

Ninguno de estos trabajos han comenzado, aún cuando el gobierno municipal indicó que sería en mayo. "Pasamos de octubre a enero y después a principios de mayo para aprovechar la incorporación de personal por el plan de empleo", comenta el presidente de los detallistas de San Antonio, que teme que avance 2017 y sigan igual. "Es que ya estamos casi en verano, cuando no se hace nada", insiste molesto.

Estas cuestiones pueden afectar a los puestos de trabajo existentes en el mercado, "como sigamos así nos quedaremos en la mitad". Los detallistas apuestan por reforzar el miércoles, "que es una día que nos da de comer", en referencia a la afluencia de gente por el mercadillo que se instala en los alrededores. "Hemos mantenido contactos para aumentar ese mercadillo y para cubrir los espacios vacantes, pero no hacen nada. Hay muchas cosas para hacer y no dan solución", finalizó.