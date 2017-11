Los críticos de Podemos "dan la batalla"

Los miembros del círculo sectorial de bienestar social y participación ciudadana de Podemos, que aglutinan a la corriente crítica contra la actual ejecutiva de la formación en la localidad y contra los miembros del grupo municipal Sí se puede, han anunciado su intención de "evolucionar como opción política" y "dar la batalla para recuperar el Podemos que inspiró el 15-M".

Para ello han anunciado su intención de presentarse a las próximas elecciones a la secretaría general del partido y al consejo ciudadano municipal. Así lo decidieron en la jornada del pasado domingo en una asamblea que celebraron en el parque Almirante Laulhé, "primera sede a cielo abierto de la formación".

Los miembros de este círculo sectorial, en el que se alinea la concejala no adscrita Inmaculada López, han empezado a trabajar en los documentos político, organizativo y ético que serán su principal carta de presentación en estas elecciones.

Aseguran que ofrecerán una candidatura a la secretaría general y al consejo ciudadano que "no se esconderá y que esté al servicio de la gente, sea o no de Podemos". Su proyecto de ciudad, adelantan tras la asamblea del pasado domingo en el Parque, se centrará en exclusiva en San Fernando y se orientará a la atracción de una inversión de futuro que no dependa exclusivamente del sector servicios, propiciando el aprovechamiento de los recursos naturales de la ciudad y la remunicipalización de servicios públicos. Con ello, insiste, no solo se pretende disminuir costes que acarrean estos servicios sino también "atacar las redes clientelares municipales" puesto que dichos servicios, afirman desde el círculo sectorial, han supuesto "un nicho de negocio para la vieja política".

Abogan también por llenar el consejo ciudadano municipal de Podemos con un grupo humano "heterogéneo, trabajador y en constante formación" y hacer que, efectivamente, la secretaría general sea "una figura que mande obedeciendo el mandato de un Podemos plural, moderno e integrador".