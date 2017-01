Los contratos del Patronato de Bahía Sur, de nuevo en el punto de mira

El Patronato Municipal de Deportes vuelve a sufrir los reparos del interventor, según denuncia el Partido Popular (PP), por la situación de sus contratos, en ese caso vinculados a las instalaciones de Bahía Sur. En este caso, concretamente, la formación hace referencia a la finalización del contrato del servicio de mantenimiento y control de la ciudad deportiva de Bahía Sur, "sin que haya absolutamente nada" nuevo. El concejal Manuel Raposo recordaba que se firmó el acuerdo por dos meses y medio mientras se sacaba una nueva licitación, pero a fecha actual "vuelve a tener un reparo", "vuelve a tener facturas sin consignación".

El anterior concejal de Economía considera más grave que la situación se vaya a repetir con otros contratos, como el de monitores y el de secretaría, también de Bahía Sur, que se hicieron de seis meses y vencen el próximo mes de marzo. "Preguntado a la delegada sobre este asunto nos dicen que no hay nada nuevo de la licitación, así que al ser contratos armonizados como mínino hasta junio no se habrá celebrado ninguno de ellos", criticó Raposo. De hecho, hasta junio, "con suerte", puntualiza, no habrá ningún contrato por lo que, a su juicio, está en riesgo tanto la prestación de ambos servicios -secretaría y monitores- como la remuneración de los trabajadores.